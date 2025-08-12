Wrześniowy Newsletter Notino: Stwórz swoją listę zakupów na jesienny reset!

i Autor: materiały prasowe Notino

Jesienny makijaż dla modnego looku!

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią czas na odświeżenie kosmetyczki. Zapomnij o przygaszonych barwach – tej jesieni królują ciepłe tony, nasycone kolory i nieskazitelna cera. Stwórz swoją listę „Jesienny makijaż” na Notino i odkryj produkty, które sprawią, że będziesz promienieć od rana do wieczora.

Jesienna pogoda sprzyja wyrazistemu makijażowi oczu, a wszystko, czego do niego potrzebujesz, znajdziesz w palecie cieni NARS Eyeshadow Quad. Ciepłe, jesienne odcienie idealnie podkreślą spojrzenie i dodadzą mu głębi zarówno w dziennym, jak i wieczorowym makijażu.

Otul usta intensywnym, matowym kolorem pomadki Clarins Joli Rouge Velvet. Jej bogate pigmenty zapewniają trwałość i aksamitne wykończenie, idealne na chłodniejsze dni. Postaw na głęboką purpurę, nasyconą czerwień lub subtelny nude – każdy wybór będzie udany.

Jeśli szukasz wielofunkcyjnego kosmetyku, wypróbuj Bobbi Brown Pot Rouge Velvet Matte – matowy, kremowy róż, który sprawdzi się zarówno na policzkach, jak i ustach.

Świeży wygląd zapewni podkład Clinique Even Better™ Vitamin Makeup z wysokim filtrem SPF (istotnym także jesienią) i 12-godzinną trwałością. Formuła wzbogacona o witaminy ożywia skórę, nawilża i zapewnia naturalne krycie bez efektu maski. Jest testowany dermatologicznie, bezzapachowy i bezpieczny nawet dla skóry wrażliwej – idealny na każdy jesienny dzień.

Włosy jak z salonu

Jesień to doskonały moment na głęboką regenerację włosów, by przywrócić im siłę, blask i sprężystość. Przygotowaliśmy dla Ciebie nowości, które sprawią, że Twoje włosy znów będą wyglądać olśniewająco. Dodaj je do listy „Ratunek dla włosów po lecie” i ciesz się profesjonalnym efektem bez wychodzenia z domu.

Alterna Scalp Care Scrub To Foam to peelingujący szampon, który delikatnie złuszcza skórę głowy, usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, tworząc idealne warunki do zdrowego wzrostu włosów.

Podaruj swoim włosom chwilę intensywnej troski dzięki masce Biolage Full Rescue, która wzmacnia je na całej długości, zwiększa ich gęstość, nawilża i wygładza, nie obciążając fryzury.

Kérastase Gloss Absolu to odżywcza kuracja bez spłukiwania, która natychmiast nawilża, wygładza i przywraca włosom naturalny połysk, a przy tym ułatwia rozczesywanie.

Zapachy na rześkie jesienne dni

Jesień to czas głębokich, ciepłych aromatów, które otulają i dodają przytulności. Niezależnie od tego, czy szukasz zapachu tajemniczego, luksusowego, czy słodko-rozgrzewającego, w naszej selekcji znajdziesz swój jesienny ideał. Dodaj go do listy „Jesienne perfumy” i ciesz się nim przez cały sezon.

Poddaj się uzależniającemu aromatowi BORNTOSTANDOUT Sugar Addict – uniseksowej wodzie perfumowanej, w której wanilia, cukier i cynamon łączą się z nutami rumu, drewna kaszmirowego i labdanum. Słodka, ale odważna – doskonała także dla mężczyzn.

Odkryj luksus i wyrafinowanie zamknięte w flakonie bdk Parfums Rouge Smoking Extrait. Nuty wiśni, migdału, różowego pieprzu i mandarynki zanurzone w mleku, balsamie, rumie i wanilii tworzą niezwykle elegancką, zmysłową kompozycję.

