Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos. Marka Rituals wprowadza limitowaną kolelcję na zimowe wieczory

Linia Intuitia podkreśla, że luksus to nie posiadanie, a doświadczanie. Codzienna pielęgnacja staje się formą uważności, a intuicja sposobem na wzmocnienie siebie.

Flagowym produktem kolekcji są perfumy w formie roll-on - kompaktowa olejkowa wersja perfum, łącząca kardamon, irys, neroli, labdanum i drzewo sandałowe. To jednocześnie wyrazisty, a zarazem kojący zapach, który idealnie sprawdzi się w podroży.

Lot van Rij, Dyrektor ds. Innowacji w Rituals, podsumowuje: „Nasz roll-on perfume oil to zaproszenie do świadomego celebrowania zapachu - chwila zatrzymania i spotkania z samym sobą. Na tym polega istota kolekcji Intuitia.”

Roll-on idealnie wpisuję się w trend mniejszych, podręcznych flakonów - idealnych jako prezent dla bliskiej osoby lub mała przyjemność dla siebie.

Intuitia przypomina o tym, by się zatrzymać, odetchnąć i zaufać swojej intuicji. Kolekcja jest dostępna w sklepach stacjonarnych, wybranych drogeriach oraz na stronie internetowej RITUALS.com.

Co znajdziesz w kolekcji?

Aksamitna pianka pod prysznic w żelu, 200 ml - 49 zł

Wyjątkowe oczyszczenie ciała wraz z naszą najnowszą pianką pod prysznic w żelu. Produkt o bogatej, nawilżającej konsystencji z drzewem sandałowym i esencją waniliową oczyszcza oraz zmiękcza skórę, wypełniając łazienkę czarującym kwiatowo-drzewnym zapachem.

Krem do ciała, 220 ml - 99 zł

Wyjątkowy, puszysty krem do ciała o kwiatowo-drzewnym zapachu szafranu, wanilii i drzewa sandałowego zapewni Twojej skórze nawilżenie. Niesamowicie odżywcza formuła z kapsułkami witaminy E wtapia się w skórę, pozostawiając ją miękką i promienną.

Zapach do wnętrz w sprayu, 250 ml - 135 zł

Wypełnij swój dom w mgnieniu oka kojącym, ciepłym i korzennym aromatem szafranu, wanilii i drzewa sandałowego, rozpylając nasz nowy zapach do wnętrz z kolekcji limitowanej. Wystarczy go rozpylić, aby dom zmienił się w przytulny, pięknie pachnący azyl!

Patyczki zapachowe, 230 ml

Stwórz w swoim domu ciepłą, poprawiającą nastrój atmosferę dzięki wyjątkowym patyczkom zapachowym z kolekcji limitowanej. Rozgrzewające nuty szafranu łączą się ze słodką wanilią i uziemiającym drzewem sandałowym, tworząc aromatyczną kompozycję, która sprawi, że z przyjemnością będziesz wracać do domu.

Olejek zapachowy, 15 ml - 89 zł

Jeśli chcesz mieć swój ulubiony zapach zawsze przy sobie i odświeżyć go w dowolnej chwili, wybierz perfumy roll-on. Wyrazisty i zmysłowy aromat neroli, drzewa sandałowego i bergamotki będzie Ci towarzyszył zawsze i wszędzie.

Peelingujący płyn do mycia rąk, 325 ml - 59 zł

Prezentujemy wyjątkowy peelingujący płyn do mycia rąk z naturalnymi drobinkami cynamonu i krzemionki. Nadaje on dłoniom miękkość, pozostawiając na nich zmysłowy kwiatowo-drzewno-korzenny zapach szafranu, wanilii i drzewa sandałowego.

Rozświetlający peeling do ciała, 100 ml - 65 zł

Odmień wygląd swojej skóry, używając rozświetlającego peelingu cukrowego z drobinkami wanilii, który złuszcza skórę, wydobywając jej blask. Zawiera składniki odżywcze, takie jak masło shea i oliwa z oliwek, a jednocześnie pięknie pachnie nutami szafranu, wanilii i drzewa sandałowego.

Świeca zapachowa, 290 gr - 119 zł

Stwórz w swoim domu ciepłą i przyjemną atmosferę wraz z tą wyjątkową świecą zapachową z kolekcji limitowanej. Zmysłowy zapach szafranu, wanilii i drzewa sandałowego stworzy w Twoim domu magiczny nastrój, który sprzyja odprężeniu i autorefleksji.

Woda perfumowana „Velvet Aura” - 50 ml - 239 zł

Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos dzięki zapachowi, który dodaje pewności siebie. Ta woda perfumowana z kolekcji limitowanej to wyrazista kompozycja nut neroli, bergamotki, aksamitnego irysa i kardmonu połączonych z ciepłym drzewem sandałowym i labdanum, która emanuje zmysłowością i elegancją.

Jedwabisty płyn do kąpieli, 100 ml - 95 zł

Zanurz się w tej połyskującej kąpieli i ciesz się odprężającą chwilą dla siebie. Formuła z mieszanką odżywczych olejków sprawia, że woda zmienia się w magiczną, mleczną kąpiel, pachnącą kojącymi nutami szafranu, wanilii i drzewa sandałowego.

Zestaw podarunkowy S

Talia kart, 20 kadzidełek zapachowych, podstawka na kadzidło - 139 zł

Wraz z tym zestawem w edycji limitowanej, w którym znajdziesz karty Intuitia, stożkowe kadzidełka i elegancką ceramiczną podstawkę, wsłuchasz się w swój wewnętrzny głos. Wypełnij dom pobudzającym zapachem, znajdź inspirację i wejdź na drogę samopoznania.

Napar ziołowy z zieloną herbatą, 40 gr - 39 zł

Podaruj sobie chwilę odprężenia i wyciszenia przy filiżance tej rozgrzewającej herbaty. Dobroczynne składniki, takie jak jaśmin, kwiaty lawendy, rozmaryn i szałwia to idealny, odprężający zestaw na chłodniejsze dni.

Zapachowe zawieszki - 115 zł

Wyjątkowe zawieszki zapachowe sprawdzą się zarówno w łazience, jak i salonie – wypełniają wnętrze przyjemnym zapachem i stylowo się prezentują. Szafran, słodka wanilia i uziemiające drzewo sandałowe tworzą kompozycję o kojącym kwiatowo-drzewnym aromacie.

i Autor: Rituals/ Materiały prasowe

