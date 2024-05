Wtop blask w swoją skórę. Pokochasz ten efekt!

Nowy globalny projekt „Clean at SEPHORA” i „Planet Aware at SEPHORA” startuje w Polsce

Opalenizna i promienny blask to połączenie idealnie. Nic zatem dziwnego, że każdego roku w lato jest ono mega modne. Kiedy już pogoda pozwoli i nasza skóra zacznie się brązowić to obok kremów z filtrem powinniśmy postawić również na produkty rozświetlające. Czasy kiedy w ten sposób podkreślaliśmy jedynie twarz już dawno minęły, dzisiaj coraz częściej tego rodzaju kosmetyki aplikuje się na cało ciało, głównie na dekolt, czy nogi, ale tak naprawdę jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Latem rządzi promienista cera, a mieniące się drobiny rewelacyjnie odbijają się w słońcu.

Marka Drunk Elephant posiada w swojej ofercie wyjątkowe produkty, które wtopią blask w skórę.

D-Bronzi™ Anti-Pollution Sunshine Drops - Olejek odżywiająco-brązujący - Samoopalacz do twarzy dodatkowo nadaje skórze muśnięty słońcem wygląd. Niczym promienie słońca we flakoniku, lecz zupełnie nieszkodliwe. Bogate w kwasy omega olejki z pierwszego tłoczenia z maruli i pestek porzeczek, w połączeniu z witaminą F (kwasy tłuszczowe) błyskawicznie odbudowują delikatną równowagę skóry, wspierając jej zdrową barierę ochronną, podczas gdy skoncentrowana mieszanka chroniących skórę antyoksydantów wspiera jej odporność na zanieczyszczenia i czynniki zewnętrzne.

O-Bloos™ Rosi Drops - Róż do twarzy w kroplach - Pielęgnacja skóry O-Bloos™ (O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd i promienną cerę, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

B-Goldi™Bright Drops - Krople rozświetlające - Rozświetlające serum z 5% niacynamidem, które zapewnia natychmiastowy złoty blask bez błyszczącego wykończenia. Dzięki zawartości 5% niacynamidu, diglukozylowego kwasu galusowego i ekstraktu z liści morwy, redukuje przebarwienia, brązowe plamy i ślady po trądziku, jednocześnie poprawiając przejrzystość i blask skóry, a oleje wzbogacone w kwasy omega ujędrniają, odżywiają i koją skórę.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

