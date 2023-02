Wygładzający puder, który zapewni Twojej skórze efekt photoshopa. Idealna gładkość i brak podkreślonych zmarszczek. Tylko 18 z

Boska sukienka z Reserved to perełka dla kobiet po 50-tce. Kosztuje 39 zł na wyprzedaży. To hit na wiosnę i lato 2023

Cudowne kosmetyki na wiosnę 2023. Te formuły warto znać

Choć walentynki już za nami, to nigdy nie zapominaj o miłości do samej siebie. Pozwól sobie w ciągu dnia na chwilę relaksu i wytchnienia. Pomoże Ci w tym Zestaw Walentynkowy od marki Biolove, którą upolujesz w drogeriach Kontigo. To rewelacyjne produkty do kąpieli i pielęgnacji pachnące otulającymi zapachami. Wieczorny prysznic zamieni się w wyjątkowe przeżycie wzbogacone doznaniami zapachowymi. W zestawie znajdziesz balsam do ust, olejek do ciała, żel pod prysznic i zapachową świecę.

Kochana przez Polki marka BasicLab obchodziła niedawno swoje 5 urodziny. Z tej okazji BasicLab przygotowało aż 4 wyjątkowe nowości. Dwie z nich to emulsja i krem do pielęgnacji skóry trądzikowej. Kosmetyki te wyciszą i ukoją problematyczną cerę. Kolejne nowości od BasicLab to bomba nawilżenia, czyli kultowa trehaloza. To dwa kremy przywracające równowagę skóry o bogatej lub lekkiej konsystencji.

Kolekcja Dzika Róża Herbal Care od Farmony to przede wszystkim ukojenie i boski zapach. Płyn micelarny domyje każdy makijaż, tonik przywróci naturalne PH skóry i przygotuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, a odmładzając krem zadba o działanie przeciwstarzeniowe.

Pod makijaż proponujemy serem regenerująco-przeciwzmarszczkowe od Bielenda Professional. Idealnie przygotuje ono skórę pod makijaż i zapewni jej przeciwstarzeniową bombę. W składzie zawiera między innymi kolagen, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdzi się w cery dojrzałej.

Piękna skóra nigdy nie wyjdzie z mody i takie są tegoroczne treny w makijażu. Marka Celia oferuje między innymi wygładzający puder Velvet Touch, która bosko zmatowi cerę i sprawi, że stanie się ona gładka. Puder ten nie podkreśla zmarszczek i kosztuje jedynie około 18 zł. Celia Velvet Touch to także uniwersalny bronzer, który bosko ociepli Twarz i doda jej koloru.

Paleta cieni do powiek The Goddess od Harry J Pro, którą kupisz w Kontigo to uniwersalna propozycja dla każdej kobiety. To aż 25 boskich kolorów, która sprawdzą się zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym. Cienie noszą nazwy najbardziej znanych bogiń i symbolizują ukryte pięknie w każdej nas. Są dobrze napigmentowane i rewelacyjnie się aplikują na powiekę. Ta jedna paleta cieni zastąpi Ci wiele innych kosmetyków.