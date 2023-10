Wygraj z trądzikiem z gamą

Tłusta, błyszcząca skóra, kilka wyprysków czy zaskórników na policzkach lub nosie... Pojawienie się trądziku w okresie dojrzewania, nadmierna wrażliwość gruczołów łojowych – wydzielających zbyt dużej ilości sebum – to reakcja na wzrost stężęnia hormonów płciowych. Trądzik to powszechny problem, dotykający 80% osób w wieku 11-30 lat i blisko 100% nastolatków 15-17 lat. A ponieważ jego przebieg jest nieprzewidywalny, to należy zawsze traktować go odpowiednio.

PIELĘGNACJA SKÓRY SKŁONNEJ DO TRĄDZIKU POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

KONCENTRAT CLEANANCE COMEDOMED

Koncentrat Cleanance Comedomed przeznaczony jest dla osób od 12 r.ż., które zmagają się z łagodnym trądzikiem lub mają do niego skłonność. Ten innowacyjny produkt działa na największy problem, czyli mikrozaskórniki, które znajdują się pod skórą. Jeśli na nie zadziałamy, to zatrzymamy rozwój zmian trądzikowych już na etapie ich powstawania! Produkt celuje w źródło każdej zmiany skórnej, zapewniając skuteczność i widoczne rezultaty po 7 dniach*. A w 90%** przypadków problem już nie powróci!

Badanie tolerancji i skuteczności pod kontrolą dermatologiczną na 51 uczestnikach, stosujących Cleanance Comedomed koncentrat przeciw niedoskonałościom dwa razy dziennie przez 56 dni.

Międzynarodowe obserwacyjne badanie kliniczne (Francja:3, Włochy: 2, Polska: 3). 48 pacjentów (12-35 lat), Cleanance Comedomed stosowany samodzielnie 2 razy dziennie. 92,15% pacjentów bez trądziku po 12 miesiącach (zgodnie z definicją nawrotu w protokole GEA ≥ 4 wymagającym wprowadzenia leczenia doustnego lub miejscowego).

Koncentrat przeciw niedoskonałościom Cleanance Comedomed zawiera opatentowany składnik Comedoclastin™ (stabilizowany ekstrakt roślinny z ostropestu plamistego), który działa na mikrozaskórniki – źródło zmian trądzikowych. Charakteryzuje się on innowacyjnym i wyjątkowym mechanizmem działania:

Blokowanie procesu comedo-switch (etap zmian niewidocznych)

Redukcja liczby zaskórników (etap zmian retencyjnych)

Redukcja liczby zmian (trądzik zapalny)

Produkt jest dostosowany do potrzeb wrażliwej skóry, nie podrażnia i nie wysusza jej. Nie zatyka porów i jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę*. Ma minimalistyczną formułę – tylko 11 składników - lekką konsystencję, szybko się wchłania, niepozostawia tłustego i klejącego wykończenia (zawiera absorbującą krzemionkę) - jednocześnie matuje skórę. Ultralekka konsystencja wodno-żelowa sprawia, że koncentrat stanowi dobrą bazę pod makijaż. Jest bezpieczny i można stosować go samodzielnie jak również w połączeniu z leczeniem farmakologicznym (z wyjątkiem doustnej izotretynoiny), a nawet po jego zakończeniu. Produkt najlepiej aplikować rano i wieczorem na całą twarz, dekolt i plecy. 1 flakon wystarcza na 1 miesiąc stosowania.

CLEANANCE SERUM ZŁUSZCZAJĄCE AHA NOWOŚĆ

Cleanance Serum Złuszczające A.H.A to pierwsze serum złuszczające z naturalnymi kwasami, które pozwala uzyskać natychmiastową poprawę struktury skóry* już w 10 dni. Serum przeznaczone jest dla osób dorosłych ze skłonnością do skóry trądzikowej. Naturalna, minimalistyczna formuła (10 składników) wzbogacona jest o opatentowane połączenie kwasów (kwas bursztynowy i kwas mlekowy)* o działaniu keratolitycznym, które daje o 1,5 x większą skuteczność niż kwas salicylowy. Polega ono na rozpuszczaniu i złuszczaniu zrogowaciałej warstwy naskórka, co wspomaga odnowę komórek skóry i jej prawidłowe funkcjonowanie. Kwas glutaminowy to składnik o działaniu regulującym wydzielanie sebum, a gliceryna i Woda termalna Avène koją oraz nawilżają. Produkt zawiera 95% aktywnych składników. Charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancją skórną i jest bezzapachowy – o pH4. Lekka, płynna konsystencja z nieklejącym wykończeniem sprawia, że stanowi bardzo dobrą bazę pod makijaż. Te wszystkie składniki zostały zamknięte w ekologicznym opakowaniu: szklanym flakonie, do którego dołączone jest papierowe etui nadające się do recyklingu.

CLEANANCE MASECZKA OCZYSZCZAJĄCA NOWA FORMUŁA

Cleanance Maseczka Oczyszczająca to bezkompromisowy produkt do skóry wrażliwej z wypryskami. Stanowi pielęgnację uzupełniającą dla młodzieży od 12 r.ż. i dorosłych. Połączenie glinek (zielona i kaolin) absorbuje zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Złuszczający perlit (szkło wulkaniczne) oczyszcza, matuje skórę i zwęża pory już po 5 minutach*. Dzięki właściwościom nawilżająco-odżywczym Wody termalnej Avène zapewnia skórze komfort i ukojenie. Dodatkowo ma biodegradowalną, wegańską formułę. Gładka, lekka konsystencja łatwo się rozprowadza i umożliwia szybką aplikację, która wymaga mniej produktu oraz łatwo się spłukuje. Redukcja niedoskonałości została potwierdzona u 90% użytkowników

Najlepiej stosować raz lub dwa razy w tygodniu. Aplikować na czystą, suchą skórę twarzy i pozostawić na 5 minut. Następnie dokładnie spłukać, delikatnie masując. Unikać kontaktu z oczami.

