i Autor: Materiały prasowe Rituals

Strefa beauty

Wyjątkowa strefa legendarnej marki kosmetycznej. Czeka na Ciebie szereg atrakcji i warsztatów

Marka Rituals Cosmetics startuje z letnią strefą w Cafe Podrygi, inspirowaną kolekcją The Ritual of Karma. Do końca lipca wszyscy chętni będą mogli skorzystać z szeregu wakacyjnych atrakcji oraz wziąć udział w cyklicznych zajęciach i warsztatach.