Wyjątkowa współpraca marki Levis. Tego jeszcze nie było

Kiedy spotykają się ikony

Icons Re/Outfitted to kreatywny projekt zainicjowany przez The Visionary Lab w Amsterdamie. To właśnie tam ikony mody i designu spotykają się i zostają poddane procesowi upcyclingu. Krzesła Vitra z drugiego obiegu i używany denim Levi's®, razem otrzymują nowe życie i przechodzą w inny wymiar. Wśród najważniejszych elementów projektu znajdują się takie dzieła jak Panton Chair, Eames Lounge Chair, Eames Shell Chair i George Nelson's Coconut Chair. Wszystkie zostały odnowione dzięki współpracy The Visionary Lab z cenionym (modowym) projektantem Marco Rambaldim oraz Normanem Monsanto, Kelly Konings, Jules Vissers i Timem Dekkersem.

W sercu Mediolanu

Upcyclingowe ikony designu znajdują się w Masterly, holenderskim pawilonie, którego myślą przewodnią jest w tym roku The Good of Tradition, the Beauty of Innovation. Wystawa obiecuje urzekać rzemiosłem tworzonym w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z którego holenderscy designerzy mogą być zdecydowanie dumni.

ICONS RE/OUTFITTED

Rok 2023 to początek serii wyjątkowych dzieł, które nie tylko przyciągają wzrok, ale także wywołują znaczące rozmowy na temat pojęcia "odpadów" tekstylnych i zrównoważonego rozwoju. W ramach tej transformacyjnej inicjatywy The Visionary Lab ożywia wcześniej używane arcydzieła designu od cenionych producentów Vitra i Levi’s®,. Te ponadczasowe meble odradzają się w odważnych nowych stylizacjach wykonanych z używanego dżinsu Levi's®, wiodącego autorytetu w świecie denimu. Dzięki współpracy z wyselekcjonowanymi artystami i projektantami o międzynarodowej renomie, kolekcja prezentuje różnorodne wizje, techniki tekstylne, innowacje i rzemiosło.

i Autor: Materiały prasowe Levis

