Wyjątkowe targi beauty ogromnym sukcesem

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były innowacyjne technologie stosowane w diagnostyce skóry. Nie zabrakło więc prezentacji najnowocześniejszych narzędzi z obszaru high-tech oraz innowacyjnego sprzętu diagnozującego kondycję skóry, który – w połączeniu z ekspertyzą specjalistów – pozwala na dobranie produktów idealnie dopasowanych do potrzeb klienta. Eksperci marek udzielali informacji o produktach, nowościach, składnikach, sposobach pielęgnacji skóry i zapraszali na zabiegi, które marki prowadzą w luksusowych gabinetach w perfumeriach Douglas na terenie całej Polski.

W części mediowo – influencerskiej tempo wyznaczały kolejne panele dyskusyjne. Głos oddano ekspertom z różnych dziedzin oraz przedstawicielom marek kosmetycznych. Na scenie w gronie prelegentów pojawili się: wybitna specjalistka do spraw pielęgnacji skóry – Joanna Czech, ekspertka pielęgnacyjna i propagatorka holistycznego podejścia do beauty - Martyna Grzenkowicz znana jako „Peachee.me“, Angelika Rafałko – ekspertka DOUGLAS oraz Wiktoria Sadowska - National Skin Care Expert marki Lancôme. Podczas dyskusji eksperci wielokrotnie podkreślali, że przy ogromnej różnorodności marek i produktów o zaawansowanych formułach i składnikach personalizowany plan pielęgnacyjny i właściwy dobór produktów do potrzeb skóry jest kluczem do nieskazitelnej cery.

Rozmawiano także m.in. o innowacjach technologicznych w branży beauty i urządzeniach BEAUTY TECH dostępnych w perfumeriach DOUGLAS, które mogą wnieść urodową rutynę na nowy poziom i zapewnić jej jak największą efektywność. Ekspertki podzieliły się także najskuteczniejszymi wg. nich składnikami w produktach i wyzwaniami w pielęgnacji, z którymi mierzy się współczesny konsument.

Zwieńczeniem konferencji była projekcja zwiastuna filmu „ŚWIATŁOCZUŁA“, którego DOUGLAS został partnerem. Główną bohaterką produkcji jest pełna pasji i radości życia niewidoma modelka. Wspierając ten wyjątkowy projekt, została podkreślona misja DOUGLAS przełamywania barier i redefiniowania piękna jako uniwersalnego doświadczenia, dostępnego dla każdego, które można odkrywać wszystkimi zmysłami w indywidualny sposób.

DOUGLAS wierzy, że piękno to prawo, a nie przywilej. Współpraca przy filmie „Światłoczuła” stanowi naturalne rozwinięcie wizji i pierwszy krok w realizacji długofalowych działań. Celem marki jest tworzenie przestrzeni inkluzywnych oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co wpisuje się w strategię budowania otwartego i zróżnicowanego środowiska.

Od godzin popołudniowych oraz przez cały kolejny dzień przestrzeń targów była dostępna dla konsumentów, którzy mogli skorzystać z szerokiej oferty programowej, przewidzianej podczas trwania DOUGLAS SKINCARE WEEKS.

DOUGLAS BEAUTY TECH

DOUGLAS - ekspert w pielęgnacji, sięga po najnowocześniejsze narzędzia z obszaru high-tech, oferując je klientom, którzy w perfumeriach DOUGLAS mogą przeprowadzić bezpłatną konsultację kosmetologiczną z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu diagnozującego kondycję skóry. Taka usługa dostępna jest w wybranych perfumeriach i można zapisać się na nią przez aplikację Booksy.

i Autor: materiały prasowe DOUGLAS

