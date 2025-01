Makijaż na karnawał w atrakcyjnych cenach. Skóra pełna blasku i spektakularne rzęsy

Historia LYKO sięga 2008 roku. Początkowo mały, rodzinny salon fryzjerski, dość szybko przekształcił się w rozpoznawalny na skandynawskim rynku sklep internetowy. Teraz LYKO podbija kolejne rynki europejskie, w tym Polskę i organizuje swój pierwszy magiczny event w Warszawie.

W ofercie LYKO znajduje się ponad 55 tysięcy produktów od ponad tysiąca marek: od najbardziej poszukiwanych kosmetyków do makijażu, przez dermokosmetyki i pielęgnację premium, perfumy (także niszowe) aż po szeroką ofertę produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Karnawał to idealny czas, by eksperymentować z makijażem i odkrywać nowe trendy. W tym sezonie króluje efektowny blask, wyraziste kolory oraz naturalna, promienna cera. Makijaż staje się narzędziem do wyrażania siebie i podkreślenie wyjątkowego charakteru każdej stylizacji. Odpowiednio dobrane kosmetyki pozwolą stworzyć look, który przyciągnie spojrzenia i doda pewności siebie. Dzięki szerokiej dostępności inspirujących produktów w LYKO każdy może znaleźć coś dla siebie i poczuć się jak gwiazda karnawałowej nocy.

Dla osób poszukujących inspiracji makijażowych, od 6 do 19 stycznia 2024 roku na stronie www.lyko.com można znaleźć szeroki wybór produktów objętych promocją. Todoskonała okazja, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę i przetestować nowe rozwiązania.

