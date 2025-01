Kultowa marka makijażowa celebruje swoje bestsellery! Ikony makijażu na wyciągnięcie ręki

W ciągu swojej 30-letniej kariery, Charlotte wyróżniła się jako prawdziwie KREATYWNA WIZJONERKA i INNOWATORKA. ZREWOLUCJONIZOWAŁA oblicze światowego przemysłu kosmetycznego, przekuwając swoją wiedzę artystyczną w łatwe w użyciu porady i triki, z których korzystać może praktycznie każdy, wybierając produkty kosmetyczne wykreowane przez Charlotte. Charlotte wierzy, że dzięki sile piękna, każdy z nas, niezależnie od wieku, zasługuje na to, by czuć się i wyglądać jak najpiękniejsza wersja siebie. Dziś Charlotte jest jedną z najbardziej znanych na świecie kobiet-przedsiębiorców i artystek makijażu, która ciągle łamie schematy ze swoją WIELOKROTNIE NAGRADZANĄ i UWIELBIANĄ NA CAŁYM ŚWIECIE marką makijażową i pielęgnacyjną.

W kampanii „LEGENDARY. FOR A REASON” marka celebruje swoje globalnie uwielbiane i nagradzane produkty. W kolekcji znajdują się hity, takie jak Hollywood Contour Wands, szminka Pillow Talk, Airbrush Flawless Finish oraz Magic Cream. Marka, łącząc 30 lat doświadczenia z innowacyjnymi, przyjaznymi skórze formułami, daje wszystkim możliwość poczucia się pięknie i pewnie.

Lekki, matowy podkład do twarzy

Innowacyjny podkład do twarzy od Charlotte Tilbury to sekret nieskazitelnej skóry. Jego lekka, lecz kryjąca formuła, daje efekt naturalnego matowego wykończenia i utrzymuje się przez cały dzień. To hybrydowe połączenie pielęgnacji i kosmetyku do makijażu jest odpowiednie na każdą okazję. Podkład zawiera kompozycję magicznych składników Charlotte Tilbury: przełomowy kompleks REPLEXIUM®, który pomaga zmniejszyć widoczność zmarszczek nawet o 22 proc. po 8 tygodniach stosowania, MossCellTec™ nr 1, który wzmacnia nawilżenie skóry nawet o +216 proc. i AirCool™, który zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości**! Podkład dostępny jest w aż 44 odcieniach dla każdej tonacji skóry. Wodoodporna formuła odporna na pot, wilgoć oraz ścieranie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Matowa, aksamitna pomadka (odcień Pillow Talk)

Formuła pomadki Matte Revolution sprawia, że usta wyglądają na bardziej młodzieńcze i zdrowsze. Zawarty w niej wyciąg z drzewa szminkowego o właściwościach antyoksydacyjnych oraz łagodzący ekstrakt z orchidei, zmiękczają, chronią i nawilżają usta. Rewolucyjna, ukośna kwadratowa końcówka kształtem przypomina pędzelek do ust i umożliwia precyzyjną aplikację. Odbijające światło pigmenty 3D pomagają stworzyć iluzję rozświetlonych od środka ust.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

CHARLOTTE'S MAGIC CREAM - krem do twarzy na dzień

Znana z upragnionej "skóry Tilbury", Charlotte po raz pierwszy użyła swojego kremu nawilżającego Magic Cream, aby nawilżyć matową, zmęczoną skórę modelek na tygodniach mody. Dzięki unikalnej, złożonej kombinacji olejków i składników aktywnych, ten luksusowy krem nawilżający nawadnia, łagodzi i natychmiast zmiękcza Twoją skórę.Jest to kultowy krem o wyjątkowym komforcie, który zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie... Odpowiedni dla wszystkich pokoleń i wszystkich ludzi!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury