Wyjątkowy pokaz mody nad chmurami

GUESS jest pierwszą marką modową, która zaprezentowała kolekcję w tak wyjątkowej, alpejskiej scenerii, na wybiegu osadzonym pośród rzeźb ze śniegu. Nawiązując do pionierskiego pokazu na wysokości w Glacier 3000 z ubiegłego roku, tegoroczna edycja stanowiła naturalną ewolucję koncepcji, rozwiniętą w formie immersyjnego doświadczenia. W pokazie wzięło udział około 60 starannie dobranych gości - przedstawicieli europejskich mediów oraz influencerów: wśród nich Chiara Ferragni, Leonie Hanne, Lea Elui czy Julia Kuczyńska.

Widowisko rozgrywało się na tle ośnieżonych szczytów i dziewiczego krajobrazu, o złotej godzinie, gdy naturalne światło osiąga największą intensywność. Wysokość, lód, światło i otaczający widok stały się integralnymi elementami narracji, ukazując zdolność marki GUESS do przedstawiania mody w nieoczywistych, zapierających dech w piersiach kontekstach. Zachodzące słońce płynnie przechodziło w zmierzch, potęgując emocjonalny wymiar wydarzenia, zwieńczonego poruszającym występem skrzypaczki Laury Zimmermann, który zamienił moment we wciągające, kinowe przeżycie.

Przezroczyste, krystaliczne struktury przywodziły na myśl minerały i formacje kwarcowe wyłaniające się ze śniegu, a odblaskowe powierzchnie wzmacniały niuanse złotego światła, podkreślając ruch, głębię i rytm. Czerwone oświetlenie LED oraz charakterystyczne akcenty GUESS subtelnie podkreślały tożsamość marki, harmonijnie wpisując się w naturalne, śnieżnobiałe otoczenie, bez przyćmiewania jego pierwotnego piękna. Całość łączyła minimalistyczny design z wyrazistą obecnością wizualną, inspirowaną rzeźbionym lodem i śniegiem.

Modelki przechadzały się po ośnieżonym wybiegu, wyłaniając się z kryształowej rzeźby z lodu i śniegu, osadzonej w alpejskim krajobrazie, nawiązując do stylu, który coraz wyraźniej definiuje zimową narrację GUESS. W tym sezonie marka zaprezentowała kolekcję Ski Capsule FW26 wraz ze starannie wyselekcjonowanymi stylizacjami, wyrażającymi zimowy glamour i estetykę après-ski. Zbudowana wokół kultowych sylwetek i charakterystycznych elementów kolekcja, oddaje elegancką, alpejską estetykę, w której warstwowe formy, miękkie faktury i wyraziste proporcje definiują elegancką zimową garderobę. Pluszowe sztuczne futra, rzeźbiarskie okrycia wierzchnie, przytulne dzianiny oraz zmysłowe w dotyku wykończenia tworzą zrównoważony dialog między komfortem a atrakcyjnością, potwierdzając charakterystyczną wizję zimowego stylu GUESS.

Wydarzenie stanowiło część szerszego, zimowego programu GUESS, zaprojektowanego tak, aby w pełni zanurzyć zaproszonych gości w świecie marki. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję doświadczyć serii ekskluzywnych momentów.

Jednym z elementów programu były sesje terapii czerwonym światłem opracowane we współpracy z Luminous Labs, stanowiące rytuał przygotowujący gości do pokazu. Charakterystyczna czerwona poświata nawiązywała do identyfikacji wizualnej marki, subtelnie łącząc wellness, performance i tożsamość GUESS.

Wydarzeniu towarzyszyły kameralne spotkania oraz eleganckie wieczory w najbardziej kultowych miejscach Gstaad, takich jak Hotel Bellevue i La Ferme Saint-Amour. Przedłużały one atmosferę pokazu, tworząc spójną podróż, w której każdy detal odzwierciedlał wartości intymności i luksusu.

Równolegle w Szwajcarii, Włoszech i Francji, m.in. w Zermatt, Bormio, Courchevel oraz Glacier 3000, marka GUESS zaznaczyła swoją obecność poprzez szeroko zakrojone aktywacje: od brandowanych wyciągów i gondoli narciarskich, po instalacje outdoorowe i doświadczenia.

“Pokaz mody 2026 ucieleśnia esencję marki GUESS” – powiedział Paul Marciano, Co-founder & Chief Creative Officer of GUESS?, Inc. “Pozwolił nam stworzyć immersyjne, emocjonalnie rezonujące doświadczenie w jednej z najbardziej pożądanych destynacji na świecie, oddając hołd naszemu dziedzictwu, a jednocześnie przesuwając granice tożsamości marki w odważnych i nieoczywistych kierunkach. Prezentacja nowej kolekcji w Gstaad, w otoczeniu alpejskiego krajobrazu, to kolejny dowód na to, że marka GUESS nieustannie ewoluuje, pozostając wierna swojemu DNA”.

Dzięki pokazowi mody na dużej wysokości marka GUESS przesunęła granice wybiegu, przekształcając naturę w scenę i umacniając swoją pozycję lidera w świecie mody, lifestyle i luksusu.

