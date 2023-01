Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

Kultowe buty Dr. Martens to symbol odważnego podejścia do życia. Marka uwielbiana jest przez indywidualistów, którzy odrzucają kompromisy, lubią wyrazisty styl i w ten sposób wyrażają siebie. Ponad sześć dekad od powstania pierwszej pary butów, Dr. Martens nieustannie inspiruje kolejne pokolenia. Dr. Martens Pop Up Store w Warszawie to okazja do zapoznania się z modelami z najnowszej zimowej kolekcji marki. W ofercie są Docsy, które łączą wygodę z odpornością na pełne wyzwań zimowe warunki.

Ocieplana wyściółka WarmWair, oddychająca wodoodporna membrana DryWair i amortyzowana wkładka SoftWair gwarantują pełen komfort przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego dla marki oryginalnego stylu. Pewność na chodniku dodatkowo zapewnia antypoślizgowy bieżnik GripWair. Dzięki tym funkcjonalnym rozwiązaniom można sięgnąć po ulubione modele o każdej porze roku.

Zobacz także: Perfekcyjny demakijaż cery wrażliwej. Czas na dobre postanowienia noworoczne!We wtorki w godzinach 14:00 - 20:00 każdy może skorzystać z profesjonalnej usługi pielęgnacji butów, dzięki której Docsy uzyskają zupełnie odświeżony wygląd i zostaną przygotowane na sezon zimowy. Dodatkowo specjalista udzieli porad na temat odpowiednich technik dbania o ulubione obuwie, aby mogło służyć jeszcze dłużej.

Spersonalizuj swoje nowe buty!

Wszystkich, którzy cenią sobie niepowtarzalne rozwiązania w modzie zapraszamy do strefy customizacji butów, która czynna będzie w środy między 14:00 a 20:00. To doskonała okazja, aby stworzyć własny projekt kultowych Docsów i tym samym wyrazić swój indywidualizm. Nanoszenie wzorów folią transferową, ozdoby z łańcuszków czy biżuteryjne zawieszki - specjaliści od personalizacji wesprą wszystkich gości w wyborze najciekawszych kompozycji.Dr. Martens Pop Up Store znajduje się na pierwszym piętrze warszawskiej Elektrowni Powiśle i czynny będzie do 14 stycznia

i Autor: Materiały prasowe Dr. Martens Pop Up Store

i Autor: Materiały prasowe Dr. Martens Pop Up Store