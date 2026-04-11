Wyrazisty kolor i trwałość bez kompromisów – odkryj pomadkę Matte Ink inspirowaną stylem Gigi Hadid

Formuła pomadki wyróżnia się intensywną pigmentacją i modnym, matowym wykończeniem. Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi w kształcie strzałki, nałożenie pomadki jest szybkie i niezwykle dokładne – od środka górnej wargi aż po same kąciki ust. Efekt to perfekcyjnie podkreślone usta o głębokim kolorze i długotrwałym wykończeniu.

Produkt dostępny jest w szerokiej gamie nasyconych odcieni – od klasycznych czerwieni, przez romantyczne róże, aż po subtelne nude. Każdy z nich pozwala dopasować makijaż do nastroju i stylu, podkreślając indywidualny charakter.

Za co pokochasz Matte Ink?

Intensywny, nasycony kolor

Modny, matowy efekt

Trwałość nawet do 16 godzin*

Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki

Bogata gama – 19 odcieni

Wegańska formuła

Matte Ink to więcej niż pomadka – to sposób na wyrażenie siebie i podkreślenie pewności w każdej sytuacji.

i Autor: Maybelline/ Materiały prasowe