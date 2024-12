Wystartuj w sezon świąteczny z Sephora Wonderland

Sephora Wonderland to obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników świata makijażu, pielęgnacji i kultowych marek kosmetycznych. To czas, gdy goście mogą eksplorować magiczny świat kosmetyków, poznawać nowe marki beauty oraz brać udział w wyjątkowych warsztatach. - Idea stworzenia Sephora Wonderland w zaprezentowanej podczas minionych dni formule nowatorskich targów kosmetycznych, narodziła się już w 2019 roku, kiedy to świętowaliśmy 20. urodziny Sephora w Polsce. Opinie naszych klientów - w ponad 90% pozytywne i bardzo pozytywne - oraz ich deklaracje chęci uczestniczenia w wydarzeniu na większą skalę, skłoniły nas do stworzenia tak odważnej koncepcji przedsięwzięcia. Miniona impreza skierowana była przede wszystkim do fanów i klientów Sephora, poszukiwaczy nowości kosmetycznych, trendów, inspiracji oraz wiedzy kosmetycznej, ale i dla profesjonalistów z branży – mówiła w 2022 roku Małgorzata Dzięcielewska, dyrektor marketingu i asortymentu Sephora w Polsce i Czechach.

Sephora Wonderland 2024

Już czas spotkać się w Sephora Xmas Wonderland – wyjątkowym miejscu, które tylko w dniach 12-15 grudnia, przy warszawskim Westfield Arkadia odkryje przed Tobą moc wspaniałych atrakcji. Zobacz, co przygotowano dla Ciebie w tym roku.⁣⁣Strefa Sephora FUN, to wyjątkowa przestrzeń, w której znajdziesz m.in.:⁣

Xmas Glamming Up - zimowe stanowisko makijażowe, w którym podkręcimy Twój look,⁣

⁣ Fortune Teller – spotkaj się z wróżką i podejrzyj przyszłość,⁣

⁣ Lucky Point – zagraj, złap bombki i wygraj prezent,⁣

⁣ Magic Mirror - stwórz magiczne selfie i uwiecznij wspomnienia!⁣

⁣Ale to nie wszystko. Jeśli chcesz stworzyć piękną oprawę prezentu od A do Z, zajrzyj do oddzielnej strefy Sephora Beauty Wrap, w której:⁣

stworzysz magiczną wstążkę,⁣

przygotujesz dedykację prosto z serca,⁣

perfekcyjnie zapakujesz swój prezent.⁣

⁣