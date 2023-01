Wystrzałowy krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet 50+ z Rossmanna! Wyprasuje zmarszczki i zniweluje popękane naczynka. Tylko 28 zł, a będzie jeszcze mniej

Co powinno znaleźć się w Twojej kosmetyczce? Must have na ten sezon

Rossmann promocje. Skuteczny krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet 50+ w wyjątkowej ofercie

Promocje w Rossmannie. Kiedy na naszej skórze pojawiają się pierwsze oznaki starzenia, to często zaczynamy szukać magicznych specyfików przeciwzmarszczkowych. By wdrążyć skuteczne działanie przeciwstarzeniowe warto poznać procesy, które dzieją się w naszej skórze. Wraz z wiekiem cera przestaje wytwarzać potrzebne jej składniki aktywne i potrzebuje, aby dostarczać je z zewnątrz. Na procesy starzeni się skóry wpływ ma wiele czynników. To między innymi genetyka, styl życia, nawodnienie, mimika twarzy oraz dobrze dobrana pielęgnacja. W tym ostatnim pomoże Ci krem przeciwzmarszczkowy z Rossmanna. FLOSLEK LABORATORIUM Naczynka pro to specjalistyczny krem dla kobiet dojrzałych, który "intensywnie ujędrnia i napina skórę, wygładza zmarszczki i linie mimiczne. Innowacyjna formuła kremu oparta na aktywnych składnikach przeciwzmarszczkowych: Matrixyl® 3000, alga zielona oraz ekstraktach z kasztanowca, arniki i aceroli korzystnie wpływa na skórę naczynkową. Aktywna forma witaminy C neutralizuje wolne rodniki, rewitalizuje i odmładza. Unikalna kompozycja 7 olejów (awokado, kokosowy, lniany, arganowy, makadamia, oliwkowy i słonecznikowy) doskonale odżywia i regeneruje naskórek". W Rossmannie kupisz go za 27,99 zł, a już od czwartku 16 lutego znajdzie się on promocji i kosztować będzie 20,99 zł.

Zobacz także: Dzieci zaprowadzą rodziców do Biedronki i oszaleją na punkcie tej promocji! W Biedronce rządzi Psi Patrol, w cenach jak z bajki

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

Sonda Czy stosujesz kremy przeciwzmarszczkowe? Tak Nie, wcale Czasami