YOPE i Fundacja Cześć Ciało wspólnie o świadomości zdrowia – październik i listopad miesiącami edukacji dla ciała i ducha

W ramach akcji na kanałach społecznościowych YOPE pojawił się film nagrany z grupą fantastycznych aktywistów, którzy w przystępny i pozytywny sposób zachęcają do samobadania i rozmów o zdrowiu. Dodatkowo YOPE publikuje instrukcję samobadania - w formie posta na Instagramie oraz pliku PDF dostępnego pod linkiem w Bio na profilu marki.

Z linii do pielęgnacji intymnej YOPE chce, by płynęło nie tylko dobre samopoczucie i komfort ciała, ale też realne wsparcie. Dlatego w tym roku YOPE przekazuje Fundacji Cześć Ciało 25 000 zł, by wspierać ich misję edukowania młodych osób i rodziców o zdrowiu, dojrzewaniu i ciele. Wierzymy, że każda rozmowa, każdy film, każda lekcja to krok w stronę większej świadomości i akceptacji siebie.

„Chcemy, by świadomość zdrowia zaczynała się jak najwcześniej - nie ze strachu, ale z miłości do siebie. To temat, o którym warto mówić otwarcie, w domu i w szkole. Współpraca z Fundacją Cześć Ciało to dla nas naturalny krok w stronę wspierania mądrej, empatycznej edukacji” - mówi Karolina Kuklińska-Kosowicz, współzałożycielka i prezeska YOPE.