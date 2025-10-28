YOPE i Fundacja Cześć Ciało wspólnie o świadomości zdrowia – październik i listopad miesiącami edukacji dla ciała i ducha

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-28 13:25

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi, a listopad - Raka Prostaty. Dwa miesiące, które łączy jedno: troska o zdrowie, ciało i świadomość. Z tej okazji YOPE, naturalnie niezwykła marka kosmetyków, znana z zaangażowania społecznego, łączy siły z Fundacją Cześć Ciało, by wspólnie edukować młodych ludzi i ich rodziców o znaczeniu profilaktyki i dbania o siebie - od najmłodszych lat.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

W ramach akcji na kanałach społecznościowych YOPE pojawił się film nagrany z grupą fantastycznych aktywistów, którzy w przystępny i pozytywny sposób zachęcają do samobadania i rozmów o zdrowiu. Dodatkowo YOPE publikuje instrukcję samobadania - w formie posta na Instagramie oraz pliku PDF dostępnego pod linkiem w Bio na profilu marki.

Z linii do pielęgnacji intymnej YOPE chce, by płynęło nie tylko dobre samopoczucie i komfort ciała, ale też realne wsparcie. Dlatego w tym roku YOPE przekazuje Fundacji Cześć Ciało 25 000 zł, by wspierać ich misję edukowania młodych osób i rodziców o zdrowiu, dojrzewaniu i ciele. Wierzymy, że każda rozmowa, każdy film, każda lekcja to krok w stronę większej świadomości i akceptacji siebie.

„Chcemy, by świadomość zdrowia zaczynała się jak najwcześniej - nie ze strachu, ale z miłości do siebie. To temat, o którym warto mówić otwarcie, w domu i w szkole. Współpraca z Fundacją Cześć Ciało to dla nas naturalny krok w stronę wspierania mądrej, empatycznej edukacji” - mówi Karolina Kuklińska-Kosowicz, współzałożycielka i prezeska YOPE.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki