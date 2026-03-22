Za nami najważniejsze wydarzenie beauty tego sezonu. Działo się wiele

Sephora House to zdecydowanie coś więcej niż kolejne wydarzenie w świecie beauty. To wielka impreza łącząca miłośników pielęgnacji, makijażu i zapachów z największymi markami. W tym roku Sephora House odbyło się w dniach 20-21 marca w warszawskim Domu Braci Jabłkowskich. Te wyjątkowe i zabytkowe wnętrza na dwa dni zmieniły się w prawdziwe królestwo pełne zapachów, światowych marek i inspirujących rozmów. Całość została podzielona na kilka stref, które odkrywały swoje tajemnice na każdym kroku:

Make Up Room, w którym poznawaliśmy nowości i trendy makijażowe nadchodzącego sezonu. ​

Skincare Room, gdzie czekały konsultacje z ekspertami oraz specjalna strefa relaksu.​

Hairstyle Room, gdzie dowiedzieliśmy się wszystkiego na temat pielęgnacji i stylizacji włosów. ​

Fragrance Room, gdzie znaleźliśmy topowe inspiracje i trendy ze świata zapachów.​

Sephora House to otwarty event, gdzie każdy mógł kupić bilet. Do wyboru były dwa rodzaje biletów - zwykły za 29 zł oraz VIP za 89 zł. Bilet VIP obejmował kartę upominkową do Sephory w wysokości 89 zł, a także paczkę kosmetycznych niespodzianek. Zainteresowanie bilety przeszło największe oczekiwania, a wejściu wyprzedały się natychmiastowo.

Szczęśliwcy, którym udało się upolować bilet mogli podziwiać i testować najgorętsze premiery kosmetyczne. A było w czym wybierać.

Sephora House - na co warto polować w 2026?

Jedną z największych stres była Sephora Collection. Naszą uwagę przykuły mgiełki zapachowe Sephora Collection. Szczególnie zapach Cherry wydaje się być rewelacyjną opcją na letnie i słoneczni dni. Sephora Collection to jednak przede wszystkim jakościowy makijaż. W tym sezonie marka proponuje małe paletki bronzerów, które są siostrzanymi kultowych produktów Palette Blush Blush Blush. Do wyboru będą aż 4 wersje kolorystyczne i każdy znajdzie coś dla siebie.

Wśród makijażowych nowości warto również wymienić soczyste róże od marki Benefit Cosmetics. Play Daze to kremowa formuła róży w kolorach uwielbianych pudrowych produktów Benefitu. Z kolei Juice Stick to świetna opcja dla miłośników minimalistycznego makijażu i soczystych policzków. Sporym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko marki Too Faced z odświeżonymi, bestsellerowymi bronzerami oraz marki NARS, gdzie można było przetestować nowy, matowy podkład marki. Hitem okazało się również stoisko debiutującej w polskiej Sephorze marki Merit. Marka upraszcza pielęgnację dzięki przemyślanej kolekcji niezbędnych produktów do makijażu, pielęgnacji cery i zapachów, stworzonych z myślą o codziennej swobodzie.

Strefa perfum uwodziła od pierwszej chwili. Nasze zainteresowanie przykuła nowość Armaniego. Nowa kompozycja Power of You zaskakuje owocowymi nutami zapachowymi, które zamieniają się w romantyczną wariację na temat wieczornego ogrodu latem. Również marka Kayali zaprezentowała soczyście owocowe perełki zapachowe. Eden Sweet Peacho oraz Eden Plush Pear to zmysłowa podróż przez aromaty brzoskwini oraz gruszki. To zdecydowanie jeden z najpiękniejszych zapachów tego sezonu.

Strefa pielęgnacji skupiała się przede wszystkim na świadomej ochronie i wsparciu swojej skóry. Jednym z najbardziej obleganych stanowisk było to marki AESTURA. Marka ta w Korei Południowej cieszy się ogromnym zaufaniem, zwłaszcza wśród dermatologów. Jej siła tkwi w naukowym podejściu do pielęgnacji – AESTURA to marka należąca do Amorepacific, jednego z największych koncernów kosmetycznych na świecie, który intensywnie inwestuje w badania nad barierą skórną.

Na stanowisku kultowej marki Rituals można było wygrawerować własne imię na kosmetyczne, co cieszyło się ogromną popularnością. Również przyciągające były same nowości marki. Nasze serca skradły urocze zestawy wiosenne zapakowane w przepiękne opakowanie w kształcie zajączków wielkanocnych.

Ukoronowaniem tych wyjątkowych dwóch dni były mastercklassy z przedstawicielami największych marek kosmetycznych. Makijażyści i eksperci Make-up by Mario, Drunk Elephant czy Nars zdradzali największe sekrety makijażu oraz świadomej pielęgnacji.

Sephora House to innowacyjne wydarzenie, które doskonale wpisuje się w rosnący trend personalizacji i doświadczeń w branży beauty. W czasach, gdy konsumenci poszukują czegoś więcej niż tylko produktów – pragną inspiracji, edukacji i poczucia przynależności – Sephora House oferuje kompleksowe środowisko. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na interaktywne przestrzenie, gdzie wirtualny świat mediów społecznościowych łączy się z realnymi spotkaniami, umożliwiając bezpośredni kontakt z markami, influencerami i ekspertami, a tym samym budując głębszą relację z klientem.

i Autor: Karolina Piątkowska

i Autor: Karolina Piątkowska

i Autor: Karolina Piątkowska