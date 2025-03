Żabka wraca do kultowego logo! Idealne połączenie nostalgii i stylu w limitowanej kolekcji

Pielęgnacja bez tajemnic. Jak dobrać odpowiednie serum do skóry?

Żabka zabiera nas w podróż do lat 90. z kolekcją Żabka CREW – pierwszą odzieżową perełką dla tych, którzy dorastali z jej szyldem. Znalazły się w niej bluza z kapturem i t-shirt z czystej bawełny, stylowa bandana i breloki – wszystko w czarno-zielonych kolorach z uśmiechniętą Żabką, która trzyma stary telefon z przyciskami i antenką. Na ubraniach widnieje napis „Żabka CREW” i rok „1998”, nawiązujący do początków marki. Ubrania uszyto w Polsce, stawiając na jakość wykonania.

– Miałam przyjemność zaprojektować kolekcję dla Żabki, łącząc najnowsze trendy z sentymentem pierwszego logo Żabki. Ten nieoceniony powrót do przeszłości przeniósł mnie do początków Żabki i moich czasów młodości. Czerpiąc z DNA marki, stworzyłam ponadczasowy design, łącząc elementy vintage z nowoczesnym streetwearem i luźnymi, oversize'owymi sylwetkami. Ważnym aspektem dla mnie jako projektanta jest również dbałość o jakość produktów, dlatego kolekcja została zrobiona w Polsce z najwyższej jakości materiałów. Żabka jest obecna w naszym życiu, kiedy spotykamy się, dorastamy, rozwijamy się, zmieniamy. Moim celem było uchwycenie tego zjawiska unikatowymi, kolekcjonerskimi projektami, by każdy mógłby poczuć prawdziwy HYPE i być częścią społeczności Żabka CREW – mówi projektantka kolekcji Justyna Tasak.

Kolekcję w swoich mediach społecznościowych prezentują znani influencerzy, którzy sami wychowali się z Żabką, a wśród nich Julia Żugaj. Zestaw ubrań można wygrać w konkursie. Wystarczy do 7.04.2025 wejść na stronę: www.zabka.pl/zabka-crew i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

– Dla wielu młodych ludzi Żabka to nie tylko sklep – to część ich codzienności od dawna i mają w niej wiele pięknych wspomnień z dzieciństwa. Od lat jesteśmy razem, więc teraz chcemy się odwdzięczyć, wypuszczając kolekcję, która przenosi w czasy pierwszych telefonów z antenką, oranżady w szklanej butelce i beztrosko spędzanych dni na świeżym powietrzu – podkreśla Jarosław Serednicki, Marketing & Digital Director w Żabka Polska.

Nie musisz być urodzonym po ’90, żeby poczuć tę magię – ŻABKA CREW to ekipa dla każdego, kto pamięta jej szyld z dzieciństwa albo po prostu nie wyobraża sobie dnia bez szybkiego wypadu po przekąskę.

i Autor: materiały prasowe Żabka

