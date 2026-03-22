Zadbaj o siebie po zimie! Skóra pod oczami wymaga szczególnej opieki

Przebodźcowanie skóry – jak tego uniknąć?

To najczęstszy błąd po zimie: nagle chcemy naprawić wszystko naraz. Sięgamy po mocniejsze sera, kwasy, retinol, kilka nowych kosmetyków jednocześnie i liczymy, że skóra szybko odzyska blask. Tymczasem okolica oczu bardzo łatwo się przeciąża. Zbyt intensywna pielęgnacja może dać efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast wygładzenia pojawia się pieczenie, zaczerwienienie, przesuszenie i jeszcze większa widoczność zmarszczek.

Jak zatem pielęgnować skórę wokół oczu? Zamiast robić „wiosenny remont” w tydzień, lepiej odbudować komfort: postawić na ukojenie, wsparcie bariery hydrolipidowej i stopniowo wprowadzać mocniejsze składniki aktywne.

Wiosenny reset? Zamiast dziesięciu kroków postaw na trzy

Na początek wiosny najlepiej działa plan minimum, niż sięganie po mocną artylerię. Najważniejsze to delikatne nawilżanie i wzmacnianie bariery ochronnej skóry, a także codzienna ochrona przeciwsłoneczna. Dermatolodzy podkreślają, że uproszczone rutyny i ograniczenie liczby kosmetyków pomagają zmniejszyć ryzyko podrażnień! Warto postawić na składniki, które wspierają długofalową kondycję skóry zamiast obiecywać natychmiastową metamorfozę.

Jakich składników szukać w kosmetykach do pielęgnacji skóry wokół oczy?

Kwas hialuronowy - intensywnie nawilża, wiąże wodę w naskórku i daje efekt „wypełnienia” drobnych linii, będących efektem odwodnienia.

Niecynamid - wzmacnia barierę hydrolipidową, zmniejsza wrażliwość i zaczerwienienie, a dodatkowo może rozjaśniać przebarwienia i poprawiać ogólny wygląd skóry.

Ceramidy - odbudowują i uszczelniają barierę ochronną skóry, ograniczają utratę wody i pomagają zmniejszyć suchość oraz skłonność do podrażnień.

Witamina C - silny antyoksydant; chroni przed stresem oksydacyjnym, wspiera syntezę kolagenu i pomaga rozjaśniać skórę. Świetnie się sprawdzi przy zmęczonej, poszarzałej skórze pod oczami i cieniach o podłożu pigmentacyjnym.

Peptydy – wspierają jędrność, elastyczność skóry oraz wpływają na wygładzenie drobnych zmarszczek.

Prebiotyki, probiotyki – wspierają mikrobiom skóry, wpływając o poprawę kondycji skóry.

Jeśli twoim problemem są: poranna opuchlizna i worki pod oczami – postaw na formuły z kofeiną. To idealny składnik zadaniowy na obrzęki i poranne zmęczenie - zmniejsza opuchliznę, delikatnie redukuje zaczerwienienie i sprawia, że skóra, szczególnie pod oczami, wygląda na mniej „zmęczoną” i bardziej napiętą.

SPF i okulary przeciwsłoneczne – najlepsza kuracja anti-ageing

Wiosenne słońce bywa zdradliwe, bo jeszcze nie czujemy lata, a jednocześnie stęsknieni za słońcem chętnie wystawiamy się na jego działanie, zapominając o ochronie przed UV. Dobry krem ochronny powinien zapewniać szerokie spektrum ochrony, najlepiej SPF 30 lub wyższy, a dodatkowo nie obciążać delikatnej skóry wokół oczu. Warto pamiętać również o okularach przeciwsłonecznych z ochroną UV, bo okolica oczu bardzo nie lubi zarówno promieniowania, jak i mrużenia oczu.

Poznaj 3 kosmetyki, które sprawdzą się w pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu:

eyeSUNshine Rozświetlające serum pod oczy SPF 50, MIYA Cosmetics

To wielofunkcyjny kosmetyk do delikatnej skóry wokół oczu, który łączy w sobie ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB z intensywną pielęgnacją, a dzięki zawartości pigmentów – wyrównuje koloryt i niweluje widoczność cieni pod oczami. Serum ma lekką konsystencję, nie obciąża skóry, Jego formuła została przebadania dermatologicznie i okulistycznie – jest bezpieczna także dla wrażliwej skóry.

W formule serum znajdziemy: witaminę C, która działa antyoksydacyjnie, a dodatkowo wyrównuje koloryt i rozjaśnia skórę, koenzym Q10, który poprawia jędrność i wygładza, skwalan – zmiękcza I wygładza naskórek, a dodatkowo chroni przed nadmierną utratą wilgoci.

Odżywczy krem pod oczy z ceramidami Barrier Renew, Bielenda Professional Supremelab

Silnie i długotrwale nawilża, odżywia i łagodzi podrażnienia, również te wynikające z agresywnych kuracji przeciwtrądzikowych. Pomaga w walce z oznakami starzenia, poprawia ogólną kondycję i wygląd skóry okolic oczu. Jego bazę stanowi kompleks ceramidów, który wzmacnia barierę skórną, wspomaga nawilżenie i odżywienie oraz chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. W formule znajdziemy także: fitosfingozynę, która pomaga w regeneracji i odbudowie bariery hydrolipidowej, wpływa na odżywienie i nawilżenie skóry, a także cholesterol oraz skwalan, które zmniejszają utratę wody przez naskórek, wzmacniają funkcje barierowe skóry oraz zwiększają jej odporność.

Żel-serum pod oczy BLESS THE LESS, MIYA Cosmetics

Lekka formule silnie nawilża, poprawia napięcie skóry i redukuje ślady zmęczenia, cienie oraz „worki’ pod oczami, a przy tym doskonale się wchłania przywracając skórze świetlistość i młody wygląd. Zaletą jest także metalowy aplikator, który ułatwia aplikację kosmetyku i przyjemnie chłodzi, dając efekt odświeżonej, zrelaksowanej skóry. W formule kosmetyku

znajdziemy kofeina, neuropeptyd, a także pochodzące z upcyklingu: Liftiss, hydrolat z pomarańczy i betainę.

Po zimie nie próbuj „naprawić” skóry wokół oczu w ekspresowym tempie, sięgając po agresywne zabiegi pielęgnacyjne. Najlepsze efekty daje regularność, lekkość formuł, wsparcie bariery hydrolipidowej skóry w połączeniu z ochroną przeciwsłoneczną. W przypadku tej delikatnej strefy mniej naprawdę znaczy więcej.