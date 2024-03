Zadbaj o swoje dłonie. W ten sposób pozbędziesz się zmarszczek i drobnych linii na dłoniach

Mówi się, że dłonie i paznokcie są wizytówką każdego człowieka. Zadbane paznokcie to podstawa eleganckiego wyglądu. Bywa jednak, że w jakiegoś powodu paznokcie stają się łamliwe i zaczynają się rozdwajać. Często związane jest to z niedoborami witamin, która warto zacząć w takim przypadku dodatkowo suplementować.

Nowa Kuracja z 7 ceramidami od marki SHEHAND. to seria kosmetyków, które kompleksowo zatroszczą się o skórę dłoni w domowym zaciszu! Ich zadaniem jest regeneracja i odnowa naskórka, aby spowolnić procesy starzenia się skóry oraz zachować młody i zadbany wygląd dłoni na dłużej. Kuracja z 7 ceramidami to 3 zaawansowane kosmetyki bazujące na kompleksie złożonym z wyspecjalizowanych i bioaktywnych ceramidów o synergicznym działaniu na kondycję skóry, oraz na składnikach stosowanych do tej pory jedynie w pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry twarzy. To skuteczne rozwiązanie przeciwko utracie elastyczności, zmarszczkom i przebarwieniom.

Woda termalna od Avène to codzienna dawka Twojego nawilżenia. Natychmiast koi skórę wrażliwą, podrażnioną i skłonną do alergii. Woda termalna Avène jest pełna minerałów i pierwiastków śladowych, tak aby zapewnić optymalną równowagę mineralną oraz specyficzną mikroflorę, która daje jej wyjątkowy i unikatowy charakter. Koi skórę, nie wysuszając jej i sprawia, że jest centralną częścią każdej pielęgnacji kosmetycznej. Bogata w krzemionkę zapewnia miękkość i komfort, zapewniając natychmiastowe uczucie dobrego samopoczucia przy każdej aplikacji.

Supreme Balm od marki Samarite to najskuteczniejszy wielozadaniowy preparat na rynku. Balsam dla regeneracji skóry tak wszechstronny, że nazwano go nadzwyczajnym. Długotrwale regeneruje skórę przez 48 h, dogłębnie nawilża, natłuszcza i uelastycznia, wygładza oraz ujędrnia. Łagodzi podrażnienia, błyskawicznie koi i przyspiesza gojenie naskórka. Redukuje przebarwienia i zrogowacenia oraz nadaje zdrowy, wyrównany koloryt. Zmniejsza widoczność blizn i rozstępów.

Yoskine Glass Look to odmładzający rozświetlacz – krem do okolic oczu i ust przeciw oznakom zmęczenia i zmarszczkom mimicznym. Stosowany po krótkiej nocy lub męczącym dniu przywraca skórze naturalny blask i świeży, zrelaksowany wygląd. Precyzyjnie rozprasowuje zmarszczki, liftinguje okolice oczu i kąciki ust oraz bardzo intensywnie nawilża. Doskonale wygładza skórę pod makijaż.

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny. Jednak wybór odpowiedniego bronzera i rozświetlacza nie zawsze jest prosty, na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu produktów w różnych odcieniach, o różnych formułach i rożnych stopniach pigmentacji. Zobacz wideo i sprawdź nasze propozycje.