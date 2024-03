Popularny sklep z kosmetykami zamyka lokalizacje w galeriach handlowych. Zwolniono już blisko 700 osób i będą kolejne zwolnienia. To koniec marki kosmetycznej. Polki ustawiały się po ich kosmetyki w kolejkach

The Body Shop zamyka swoje sklepy w galeriach handlowych. To koniec popularnej marki?

Jeszcze kilka lat temu kosmetyki The Body Shop cieszyły się ogromną popularnością. Ich kultowe balsami i świecie zapachowe znał prawie każdy. Dzisiaj marka The Body Shop coraz częściej przegrywa walkę o klientów. Marka nie radzi sobie z konkurencją w postaci sklepów Rituals oraz Lush oraz wszechobecną inflacją. Wzrost cen sprawił, że produkty The Body Shop przestały cieszyć się popularnością. Pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkie Brytanii. To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. To jednak nie koniec i The Body Shop zamyka kolejne sklepy w kolejnych krajach. Tym razem poinformowało, że amerykański oddział The Body Shop ogłosił upadłość i całkowicie zakończył swoją działalność. Dodatkowo planowane są kolejne zamknięcia. Do likwidacji pójdą 33 sklepy z Kanady, co wiąże się z kolejnymi grupowymi zwolnieniami. Na tych rynkach zatrzymano sprzedaż internetową?

Co ze sklepami The Body Shop w Polsce?

The Body Shop w Polsce był bardzo popularny. Polacy cenili sobie kosmetyki tej marki. Obecnie The Body Shop posiada 15 placówek w naszym kraju i na dzień dzisiejszy nie ma informacji o planach ich likwidacji. W Polsce działa również sprzedaż internetowa, gdzie obecnie trwa promocja 1+1. Kupując dwa wybrane produkty, jeden z nich otrzymasz za darmo.



