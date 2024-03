Polki oszalały na punkcie tego lakieru na paznokci. Teraz wraca do sprzedaży

W obliczu obecnych trendów w manicure, które celebrują delikatność i minimalizm, powracający na rynek wegański lakier do paznokci Nail Whitener idealnie wpisuje się w minimalistyczną estetykę. Nail Whitener to kosmetyk wielofunkcyjny, sprawdzający się w wielu rolach – idealny do stosowania solo oraz jako baza. Skutecznie koryguje przebarwienia i rozjaśnia płytkę paznokcia, sprawiając, że manicure wygląda bardzo estetycznie. Doskonały do wykonania klasycznego francuskiego manicure oraz minimalistycznych stylizacji.

Nail Whitener wyrównuje płytkę paznokcia, tworząc gładką powierzchnię, gotową pod aplikację kolorowego lakieru – jeśli chcemy użyć go jako bazę. Wzmacnia kruche i osłabione paznokcie oraz korzystnie wpływa na ich kondycję. Specjalnie opracowana formuła zapewnia długotrwały efekt i wysoki połysk.

Składniki specjalne:

pantenol

olej z dzikiej róży

wyciąg z azjatyckiej rośliny Hoya Lacunosa

i Autor: Materiały prasowe INGLOT

