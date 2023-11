i Autor: Shutterstock Sposób na wypadające włosy

Zdrowe włosy

Wlej 5 łyżek ciepłego mleka i nałóż na włosy. Będą rosły jak szalone. Babciny sposób na wypadanie włosów

Wypadające włosy to problem, który dotyka wielu kobiet i mężczyzn. Co zrobić, aby zahamować wypadanie włosów i sprawić, że będą rosły jak szalone? Pomoże Ci w tym babciny sposób na wypadanie włosów. Wystarczą dwa składniki, które odżywią cebulki i pobudzą je do wzrostu. Pasma będą zdrowe i lśniące jak nigdy dotąd.