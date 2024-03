i Autor: Shutterstock

Wypadanie włosów

Zamiast do ciasta miksuję z 2 łyżkami i nakładam na głowę. Włosy rosną jak szalone i po 3 tygodniach mam wysyp baby hair. Maska na wypadające włosy

Wypadające włosy to problem, który dotyczy osób w różnym wieku. Warto wdrożyć odpowiednią pielęgnację, która będzie odżywiała cebulki i stymuluje je do wzrostu. Dlatego zamiast dodawać do ciasta, miksuję ten składnik z 2 łyżkami olejku i nakładam na głowę. Dzięki tej domowej masce na wypadające włosy, moje pasma rosną jak szalone i pojawia się wysyp baby hair.