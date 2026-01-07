Zapach, który doda blasku i rozświetli zimowe wieczory. Perfumy na 2026 rok

Zamknięty w rubinowym przypominającym klejnot flakonie, POWER OF YOU stanowi nowe źródło przyjemności dla zmysłów, zapewniając pobudzający blask i pozytywną energię. Otwiera się rześkim akordem marakui i słonecznej plumerii, które pięknie współgrają z uwodzicielską, otulającą wanilią. Ta wyjątkowa mieszanka jest przeznaczona dla kobiet, których obecność przyciąga jak magnes, a wrodzona pozytywna energia w naturalny sposób poprawia atmosferę wokół nich, inspirując innych do odkrywania i wykorzystywania własnej mocy, aby także rozpromieniać otoczenie.

Nowy, mocny zapach i nowa, charyzmatyczna ambasadorka. Kendall Jenner promienieje jako globalna ambasadorka perfum Emporio Armani, występując w nowej kampanii POWER OF YOU. Wyreżyserowany przez znanego filmowca Gordona von Steinera, klip w ujmujący sposób pokazuje Kendall Jenner, która swoją energią rozpromienia pokój i otaczające ją osoby. Tańcząc do utworu „Born Slippy” zespołu Underworld, Kendall emanuje promienną aurą, przekazując olśniewający blask i dodający mocy charakter perfum.

ODKRYJ MOC SOCZYSTEJ MARAKUI I ZMYSŁOWEJ WANILII

Odważny, hipnotyzujący i pełen niezależności zapach POWER OF YOU, stworzony przez perfumiarzy Nisrine Grillié i Nadège Le Garlantezec, łączy w sobie soczystą energię akordu marakui, pogłębioną zmysłowym akcentem intensywnej wanilii, odsłaniając pobudzający blask, który promienieje pozytywną energią.

„POWER OF YOU wyróżnia się wyjątkowym akordem: hiperrealistycznym połączeniem marakui, która natychmiast wywołuje czystą przyjemność dla zmysłów z Ebelią, molekułą wykorzystywaną w nowych proporcjach. Ta soczysta przyjemność rozciąga się od początku do końca kompozycji.

Aby zachować siłę pierwszego wrażenia, jednocześnie podkreślając aromatyczną nutę marakui, nadając jej prawdziwy wymiar zapachowy, dodano absolut wanilii z Madagaskaru. Połączenie tych akordów tworzy urzekającą grę kontrastów, wywołując uczucie silnego zauroczenia. Wreszcie nuta kwiatu plumerii ze swoimi słodkimi, słonecznymi akcentami tropikalnymi, rozkwita wyraźnie w sercu kompozycji, nadając całości głębi i mocy.” – mówi Nisrine Grillié.

Wraz z otwarciem zapachu ujawnia się pełna energii, urzekająca nuta marakui, oddająca najczystszą esencję tego owocu. Dzięki zastosowaniu zastrzeżonej nuty Ebelia od Givaudan, zapach ten charakteryzuje się wyjątkową, długotrwałą świeżością owoców. Ten zmysłowy składnik znakomicie komponuje się z nutami soczystej gorzkiej pomarańczy i orzeźwiającego olejku cytrynowego.

W samym sercu kompozycji zapach odkrywa swoją promienną duszę – przez całą kompozycję rozbrzmiewa wyraźny akord plumerii, nadając jej rześkości i lekkości oraz podkreślając intensywniejsze akordy POWER OF YOU swoją delikatnością i blaskiem.

Następnie pojawia się głęboka, zmysłowa nuta. Kremowa, hipnotyzująca wanilia z Madagaskaru o urzekającym aromacie, która pięknie komponuje się z subtelną, karmelową słodyczą benzoesu. Bogatą kompozycję dopełniają bursztynowe, drzewne i żywiczne nuty labdanum, pozyskiwanego z czystka rosnącego w hiszpańskiej Andaluzji, które pogłębiają kompozycję zapachową, nadając jej trwały i kuszący charakter.

FLAKON - OLŚNIEWAJĄCY KLEJNOT DLA MOCNEGO ZAPACHU

Przedstawiamy nową odsłonę kultowego flakonu dla nowego odważnego zapachu: starannie wykonany rubinowy klejnot, aby uosabiać promienną energię POWER OF YOU – prawdziwy znak rozpoznawczy. Jego elegancka, wyrafinowana forma z przezroczystego szkła pięknie eksponuje żywy, rubinowy płyn, którego wewnętrzna świetlistość wydaje się rozpromieniać z samego środka. Drogocenny flakon jest elegancko podkreślony efektowną ramką z żółtego złota, która z wdziękiem otacza jego kontury, płynnie przechodząc w dopasowaną nakrętkę w tym samym kolorze. Ta lśniąca zatyczka, ozdobiona starannie teksturowanymi, przeplatającymi się pierścieniami, pięknie nawiązuje do wspólnoty – unikalnego symbolu, który jest centralnym elementem wartości perfum Emporio Armani.

KAMPANIA – MOC ROZŚWIETLANIA POKOJU

W nowej kampanii reklamowej perfum Kendall Jenner emanuje pozytywną energią, pokazując, jak rozprzestrzeniający się blask POWER OF YOU rozjaśnia każde pomieszczenie. Film w reżyserii Gordona von Steinera przenosi widzów do hipnotyzującego rubinowego świata, w którym modelka jest efektownie rozświetlona lśniącymi pierścieniami światła. Zanurzona w czarującej esencji POWER OF YOU, Kendall bez wysiłku emanuje pewnością siebie, która rozprzestrzenia się na parkiecie, jednocząc otaczającą ją grupę swoją energią. Napędzany kultowym rytmem utworu „Born Slippy” zespołu Underworld i subtelnie łączący motywy orła, symbolu Emporio Armani, film mocno podkreśla niezaprzeczalny urok perfum. Wrodzony blask Kendall pozwala każdej osobie obok niej odkryć własne światło. Kampania kończy się mocnym wezwaniem Kendall do działania: „Rozświetlmy pokój!”.

POTĘGA NOWEJ TWARZY: KENDALL JENNER

Kendall Jenner jest czołową postacią na światowej scenie modowej, łączącą doskonałą prezencję na wybiegu z dyscypliną i zmysłem przedsiębiorczym. Poruszając się z łatwością po świecie mody, urody i biznesu, jest przykładem wszechstronnego talentu, który charakteryzuje się opanowaniem, konsekwencją i długotrwałym wpływem.

„Dołączenie do rodziny Emporio Armani było całkowicie oczywistym wyborem. Zawsze podobało mi się, że ta marka pozwala ci po prostu być sobą. Zapach POWER OF YOU ma w sobie wszystko – jest magnetyczny, bogaty i naprawdę zmysłowy” – mówi Kendall Jenner. Kendall Jenner wystąpi w nowej kampanii perfum POWER OF YOU, która zadebiutuje w lutym 2026 roku, otwierając nowy rozdział w historii damskich perfum Emporio Armani.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe