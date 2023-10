Zapal taką świecę w domu, a przyciągniesz do siebie szczęście. Zapach, który przepędzi nieszczęścia i rozgoni niepowodzenia

Zapal taką świecę, a przyciągniesz do siebie szczęście

Świece to symbol bezpieczeństwa oraz szczęścia. W czasach, gdy nie było elektryczności, światło niosło nadzieję i stanowiło dobry znak. Świecie rozjaśniały ciemność i odganiały złe duchy. Używano ich również w magicznych rytuałach wykorzystując ich moc. Dzisiaj świecie to przede wszystkim element ozdobny. Możesz jednak wykorzystać ich magiczne działanie. Kolory świec mają ogromne znaczenie i każda barwa oznacza coś innego. Jeżeli zapalisz świecę w konkretnym kolorze, to przyciągniesz do siebie jej siłę. Pragniesz odzyskać wewnętrzny spokój? Odpoczywaj w blasku białej świecy. Przyciągnie ona do Ciebie harmonię oraz zapewni równowagę. Świeca w żółtym kolorze symbolizuje szczęście i pomyślność. Palona w domu zapewnia jego mieszkańcom dostatek oraz chroni przed niepowodzeniami. Z kolei świeca w różowym kolorze dedykowana jest wszystkim tym, którzy poszukują miłości. Rozpala uczucia i wzmacnia relację pomiędzy kochankami. Zielone świecie pomagają się bogacić i warto palić je w miejscu pracy skupiając się na swoim marzeniach materialnych. Srebrne świecie są idealne dla marzycieli bowiem pomagają spełniać pragnienia.

Zobacz także: Ta liczba chroni przed chorobami. Numerologia jasno to wskazuje: jeżeli masz tę cyfrę w swoim roku urodzenia, to w 2024 będziesz mógł cieszyć się zdrowiem i ominą Cię poważne schorzenia

Sonda Wierzysz w magiczne znaczenie kolorów? Tak, coś w tym jest Nie, to bujda na resorach Nie mam zdania