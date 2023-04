Zdębieliśmy, jak zobaczyliśmy tę promocję w Rossmannie! Magicznie dopasowujący się do skóry podkład za 14 zł. Kobiety pokochały ten efekt. "To już moje 4 opakowanie"

Promocje w Rossmanie. Boski podkład, który działa jak druga skóra za 14 zł

Nowe promocje w Rossmannie. Wiosną i latem w makijażu stawiamy na lżejsze formuły, które wtapiają się w naszą cerę i ją upiększają. W ostatnim czasie rekordy popularności biją kosmetyki, które łączą w sobie działania makijażu oraz pielęgnacji. Taki też jest podkład AA Ideal Tone, który teraz znajdziesz w promocji w Rossmannie. Do 17 kwietnia kupisz go za 13,99 zł. To rewelacyjny podkład, który zapewnia efekt drugiej skóry. Daje ona naturalne krycie, przy czym doskonale wyrównuje kolory skóry i maskuje niedoskonałości. Skóra nie est obciążona i nie podkreśla on zmarszczek. Podkład AA Ideal Tone z promocji Rossmana idealnie sprawdzi się podczas codziennych makijaży. Dodatkowo zawiera on w swoim składzie składniki pielęgnacyjne. Odmładzająca witamina E zapewnia ochronę i komfortowe nawilżenie, dzięki czemu skóra jest wypoczęta i wygląda świeżo. Podkład AA Ideal Tone nie zatyka porów i nie powoduje powstawania zaskórników. Jest idealny dla skóry dojrzałej i suchej. Ten efekt pokochały kobiety z całej Polski. - Bardzo lubię ten podkład.(...) Jest lekki, idealnie się dopasowuje, zostawia aksamitne wykończenie :) Nie jest bardzo trwały, ale za taką cenę nie można mieć wygórowanych oczekiwań - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na wizaz.pl.

