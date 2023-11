Zestawy prezentowe dla miłośniczek makijażu. Hitowe pomysły na prezent

Lancôme - Zestaw prezentowy dla niej z tuszem Hypnôse oraz płynem do demakijażu oczu i serum pod oczy

Maskara nr 1 w Europie

Nawet do 9 razy większa objętość

Pielęgnacja i ochrona rzęs

Idealne rozdzielenie i brak grudek

W wyjątkowym zestawie prezentowym z serum i płynem do demakijażu oczu

Odkryj nowy zestaw prezentowy Hypnôse z kosmetykami od firmy Lancôme i olśniewaj czarującym spojrzeniem lub podaruj prezent bliskiej Ci osobie.

W skład zestawu Lancôme wchodzą:

tusz Hypnôse,

płyn do demakijażu oczu Bi Facil 30 ml,

serum pod oczu i rzęs Génifique Light Pearl 5ml.

Tusz do rzęs Hypnôse

Tusz do rzęs Hypnôse od Lancôme powiększa objętość rzęs nawet 9-krotnie! Dodatkowo Hypnôse pielęgnuje rzęsy dzięki zawartej w jego składzie prowitaminie B5, a dzięki olejkowi jojoba oraz woskowi Carnauba chroni rzęsy przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Perfekcyjnie zaprojektowana szczoteczka pozwala nie tylko idealnie rozczesać rzęsy, ale również otula każdą z nich elastyczną formułą. Dzięki temu Twoje rzęsy będą nie tylko ekstremalnie powiększone i wydłużone, ale również naturalnie miękkie. Wypróbuj tusz do rzęs Hypnôse. Tylko teraz w wyjątkowym zestawie prezentowym.

Lancôme - Zestaw prezentowy z maskarą Lash Idôle, płynem do demakijażu oczu Bi Facil i serum Advanced Génifique

Poznaj limitowaną kolekcję prezentów Lancôme zainspirowaną magią świątecznej nocy. Zanurz się w tajemniczym świecie marki i podziel się odrobiną magii ze swoimi bliskimi.

Zestaw dla niej z maskarą Lash Idôle

Zestaw prezentowy dla kobiet z maskarą Lash Idôle przeniesie Cię wprost do serca tego magicznego świata. Zestaw zapakowany jest w przepiękne pudełko z wytłaczaną różą oraz skrywa trzy kultowe produkty.

Co zawiera zestaw?

maskarę Lash Idôle,

płyn do demakijażu oczu Bi Facil 30 ml,

serum Advanced Génifique 10 ml.

Co sprawia, że maskara Lash Idôle jest wyjątkowa?

Maskara Lash Idôle to prawdziwy hit w świecie kosmetyków do rzęs, który zdobył już 177 nagród na całym świecie! Dlaczego? Ponieważ ten rewelacyjny tusz do rzęs zaskakuje swoimi możliwościami. Dzięki unikalnej, wygiętej w łuk szczoteczce z elastomeru i 360 mikrowłóknom zapewnia rzęsom natychmiastową objętość, uniesienie i wydłużenie, bez grudek i bez efektu obciążenia. Formuła tuszu wzbogacona ekstraktem z białej herbaty ma żelowo-emulsyjną konsystencję, dzięki czemu rzęsy pozostają miękkie jak piórko, a tusz nie rozmazuje się i nie kruszy nawet do 24 godzin. Charakterystyczna szczoteczka pozwala na precyzyjne dotarcie do każdej rzęsy, zwiększenie objętości i uniesienie wszystkich włosków od nasady aż po same końce. Nie ma wątpliwości, że Lash Idôle to tusz, który pozwala celować wyżej i dalej, a jego zastosowanie togwarancja pięknych, długich i grubych rzęs.

Benefit Cosmetics - Fluffin’ Festive Brows

Nienaganne brwi są ważne, prawda? PRAWDA! Te 3 bestsellerowe produkty do brwi pozwolą Ci wyczarować wiele makijaży i stylizacji! Zacznijmy od absolutniebestsellerowego żelu zwiększającego objętość brwi. Precyzyjną definicję i uzupełnienie włosków osiągniesz z kredką, a na koniec dodasz pożądanej struktury z transparentnym żelem!

MAC Cosmetics - Holiday Powdered Snow Kiss Lip Kit

Wybierz zestaw kosmetyków i spraw radość sobie lub swoim bliskim MAC Cosmetics Holiday Powdered Snow Kiss Lip Kit. Komplet produktów do makijażu z pewnością będzie doskonałym prezentem.

Zawartość zestawu:

Powder Kiss Lipstick szminka matowa 3 g

Powder Kiss Liquid Lipcolour pomadka matowa w płynie 5 ml

Lip Pencil kredka do ust 1,45 g

Bag kosmetyczka 1 szt.

