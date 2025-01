i Autor: FreePik

Strefa beauty

Zimą zadbaj o skórę wokół oczu. Pielęgnacyjne płatki pod oczy zniwelują cienie i poprawią elastyczność

Pixi to międzynarodowa marka selektywna, która od 25 lat tworzy naturalne kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Pixi wierzy we wszystko co proste, eleganckie i niewymagające wysiłku.Produkty marki są łatwe w aplikacji, nie są testowane na zwierzętach oraz nie zawierają parabenów. Są naturalne, bezpieczne i wzbogacone składnikami roślinnymi. Każdy produkt Pixi pełen jest witamin i minerałów, których zadaniem jest wydobyć w kobiecie to, co najlepsze i zapewnić piękny wygląd na dłużej. Poprzez swoje produkty marka stara się inspirować innych.