To mój najlepszy produkt do oczyszcznia twarz. Bez uczucia ściągnięcia i szorstkości. Idealny dla skór wrażliwych

Oczyszczanie twarzy to jeden z podstawowych kroków pielęgnacyjnych, niektórzy uważają nawet, że jest on najważniejszy. My nie możemy się zdecydować, czy to właśnie oczyszczanie, czy może aplikacja kremów z filtrem przeciwsłonecznych jest tym najbardziej obowiązkowym krokiem, ale bez wątpienia nie powinniśmy zapominać o codziennym myciu skóry twarzy. Nie wolno tego etapu mylić z demakijażem, to dwie odmienne rzeczy. Demakijaż, jak sama nazwa wskazuje zmywa makeup, a oczyszczanie usuwa bród z naszej skóry, to między innymi wszelkie zanieczyszczenia z powietrza czy też resztki kosmetyków. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów, które sprawdzą się u każdego, to między innymi delikatne pianki myjące dla posiadaczy skóry wrażliwej i produkty, które nie naruszają poziomu pH naszej cery.

ŻEL DO OCZYSZCZANIA 3 w 1, z formułą przekształcającą krem ​​w piankę w mleczko, aby OCZYSZCZAĆ, NAWILŻAĆ + BŁYSZCZEĆ. Skóra jest natychmiast odświeżona i ożywiona! SKÓRA JEST NATYCHMIAST 2X WIĘCEJ NAWILŻONA! 97% CZYSTSZA SKÓRA JEST NATYCHMIAST OŻYWIONA I WYDAJE SIĘ 97% CZYSTSZA I GŁADKA W 7 DNI TO WIĘCEJ NIŻ ŚRODEK OCZYSZCZAJĄCY… TO ŚRODEK OCZYSZCZAJĄCY + NAWILŻAJĄCY! TO ŚRODEK OCZYSZCZAJĄCY + ODNAWIAJĄCY SKÓRĘ! TO OCZYSZCZACZ + PODKŁAD!

Charlotte Tilbury współpracowała ze swoimi wewnętrznymi ekspertami i przełomowymi laboratoriami, wiodącymi innowacjami, aby stworzyć NOWĄ sensację w pielęgnacji skóry! Zainspirowany efektami światowej klasy zabiegów na twarz, ten magiczny podkład oczyszczający 3 w 1 kąpie Twoją skórę w rewitalizującym nawilżeniu, zapewniając natychmiastowy, świeży blask spa! „Słyszeliście o podwójnym oczyszczaniu... to jest TRÓJFAZOWY ŚRODEK OCZYSZCZAJĄCY PODSTAWOWY, DLA ŚWIEŻEGO BŁYSZCZENIA SKÓRY SPA w jednym kroku! Moja nowa innowacja w pielęgnacji skóry to OCZYSZCZANIE DO MOCY TRZECH! Istnieją 3 TRANSFORMATYWNE TEKSTURY, 3 DODATKOWO SKŁADNIKI i 3 MAGICZNE KORZYŚCI GRUNTOWANIA SKÓRY!

Każdy potrzebuje idealnie oczyszczonego płótna, jednak zauważyłam, że wiele środków oczyszczających wysuszało, ściągało i matowiło cerę. Chlorki, fluorki i woda z kranu mogą mieć działanie ściągające, które pozostawia skórę napiętą! Właśnie dlatego musiałem na nowo zdefiniować oczyszczanie TILBURY i zapewnić każdemu zmysłowe, przyjemne, INSPIROWANE TWARZYM ​​doświadczenie w środku czyszczącym! Stworzyłem NAWILŻAJĄCY, ODNAWIAJĄCY SKÓRĘ, PODKŁADOWY ŚRODEK DO OCZYSZCZANIA, który potrafi więcej niż tylko usuwa makijaż i zanieczyszczenia – udowodniono klinicznie, że sprawia, że ​​Twoja skóra jest natychmiast 2x bardziej nawilżona i 97% czystsza w 7 dni! Moja sekretna trójfazowa formuła zmienia się na Twoich oczach, gdy wmasujesz ją w skórę. Zaczyna się od jedwabistego, KOMFORTOWEGO KREMU, który czyta Twoją skórę i zalewa ją doładowanymi składnikami, a następnie przekształca się w bogatą, REWITALIZUJĄCĄ PIANKĘ, która działa jak magiczny magnes pomagający usunąć zanieczyszczenia. Na koniec rozpływa się w delikatnej konsystencji MLEKA OCZYSZCZAJĄCEGO, które zalewa skórę nawilżeniem. Kiedy go spłuczesz, odkryjesz natychmiast miękką, głęboko odżywioną, natychmiastowo ożywioną skórę niczym spa! OCZYSZCZA, aby poprawić wygląd porów, NAWILŻA natychmiast i stopniowo, wygładza i odżywia wygląd skóry, nadając jej promienny blask.

Charlotte MAGIC HYDRATION REVIVAL CLEANSER ma trzy transformacyjne tekstury, które ewoluują w miarę nakładania. Zaczyna się od kojącego kremu, potem staje się bogatą pianką, a na koniec oczyszczającą mleczną konsystencją! Trójfazowa formuła rozpuszcza wszelki makijaż i zanieczyszczenia, działa jak magiczny magnes, który obmywa skórę rewitalizującym nawilżeniem i blaskiem SPA-FRESH! TRZY Fachowo wymieszane, doładowane składniki:

1. NAWILŻAJĄCY KWAS HIALURONOWY

2. WYGŁADZAJĄCY SKÓRĘ KOMPLEKS PEPTYDOWY

3. TECHNOLOGIA BIOMIMETYCZNEJ BARIERY SHIELD

Unikalna mieszanka silnych składników Charlotte została zaprojektowana, aby zapewnić doskonałe rezultaty. KWAS HIALURONOWY głęboko nawilża, zapewniając gładszą i bardziej jędrną skórę; WYGŁADZAJĄCY SKÓRĘ KOMPLEKS PEPTYDOWY zmniejsza widoczność porów i poprawia koloryt skóry; oraz TECHNOLOGIA BIOMIMETYCZNEJ BARRIER SHIELD zawiera lipidy, które pomagają uzupełnić barierę skórną, tworząc tarczę ochronną, która pomaga zapobiegać utracie wody i zapewnia efekt wypełnienia skóry. Zwiększenie nawilżenia, które utrzymuje się po oczyszczeniu, nawet po spłukaniu

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

