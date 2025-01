Zimowe przyjemności poprawiające humor

Czasami wystarczy chwila relaksu, by poczuć się lepiej. Kosmetyki o właściwościach energetyzujących, gdy potrzebujesz motywacji do działania lub otulających - jeśli potrzebujesz się wyciszyć, w połączeniu z masażem w domowych warunkach pozwolą wyjść z trybu hibernacji.

W(SPA)RCIE DLA SKÓRY

Suche powietrze nie sprzyja skórze. A z wiekiem, gdy staje się delikatniejsza, to w ogrzewanych pomieszczeniach niemal od razu staje się ściągnięta. Nowość od NUXE - Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc to innowacyjny produkt, który łączy ochronę, wygładzanie, ujednolicanie i nadanie blasku w ciągu dnia, a nocą wspomaga regenerację i nawilżenie skóry. Dzięki technologii Alfa [3R] i niacynamidowi, zapewnia 24-godzinne wsparcie – korekcję w dzień i odnowę w nocy. Formuła z kwasem hialuronowym, ekstraktem z lucerny i liliowca rdzawego intensywnie regeneruje skórę, wygładza zmarszczki oraz działa przeciwutleniająco. Krem działa skuteczniej niż retinol, nie powodując podrażnień ani potrzeby ochrony UV. Jego luksusowa konsystencja daje satynowe wykończenie na dzień i komfort na noc. Odpowiedni dla każdego typu skóry, wzbogacony o wyrafinowany zapach, doskonale uzupełnia codzienną pielęgnację.

Wypróbuj: NUXE Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc, 339 zł/75 ml

SKÓRA JAK JEDWAB

To możliwe nawet zimą. Warunek? Codzienna aplikacja produktów odżywczych i pielęgnacyjnych. Wygładzające masło do ciała z efektem nawilżenia aż do 48 godzin YOSKINE Natural Glow Warm Sweet Peach 48h Moisturizing Smoothing Body Butter ma w swoim składzie aż trzy oleje: migdałowy, sojowy oraz Tsubaki, które potęgują działanie nawilżające. W składzie znajdziemy też masło Shea, które odżywia i regeneruje, pozostawiając na skórze ochronną warstwę lipidową.

Wypróbuj: YOSKINE NATURAL GLOW WARM SWEET PEACH 48H MOISTURIZING SMOOTHING BODY BUTTER, 79,99 zł/320 ml

PIELĘGNACJA EXPRESS

Maseczka w płachcie to prosty sposób na przywrócenie blasku i nawilżenia. Wystarczy 15-minutowy seans, by zobaczyć widoczną poprawę kondycji skóry. A to dlatego, że działają na zasadzie okluzji. Tkanina przylegająca do skóry wspomaga wchłanianie substancji czynnych i jest bardziej skuteczna, niż gdyby te same produkty zostały zaaplikowane w formie kremu. Maseczka w płachcie daje efekt jak kompres. Z jednej strony zapewnia szybsze wchłanianie składników aktywnych, a z drugiej - pozwala zatrzymać je w skórze na dłużej. Ta maska od HADA LABO TOKYO oparta na oryginalnej japońskiej recepturze daje efekt silnego nawilżenia, odświeżenia i wygładzenia skóry. Wydobywa naturalny blask i zapewnia piękny wygląd nawet suchej skórze. Zawiera specjalną kompozycję zaawansowanych kwasów hialuronowych: Makro i Super Kwas Hialuronowy.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO SILNIE NAWILŻAJĄCA I ROZŚWIETLAJĄCA SKÓRĘ MASKA NA TKANINIE, 14,99 zł/20 ml

CZAS NA BUBBLE TEA

Ale najlepiej w pielęgnacyjnej wersji – ma zero kalorii i znacząco poprawia wygląd skóry. Ten peeling od PERFECTA zawiera ekstrakty z herbaty kombucha i owoców egzotycznych, które sprawiają, że skóra odzyskuje gładkość, elastyczność, a cellulit staje się mniej widoczny. dzięki temu mam unikalne właściwości pielęgnujące. Kombucha, to naturalny ferment słodkiej czarnej herbaty bogaty w witaminy. Wygładza, przeciwdziała starzeniu się skóry i dodaje jej blasku. Wyciąg z jagód goji to bogactwo antyoksydantów. Zapewnia silne działanie rewitalizujące. Kryształki cukru wygładzają i poprawiają wygląd skóry.

Wypróbuj: PERFECTA BUBBLE TEA Peeling do ciała EXOTIC FRUITS + HERBATA KOMBUCHA, 26,99 zł/300 g

CZAPKI Z GŁÓW

A wraz z nimi… szorstkie, pozbawione blasku włosy i fryzura bez objętości. Rozwiązanie jest tylko jedno: odpowiednia pielęgnacja. BARWA Cosmetics Honey Hair Bogata maska nawilżająco-wygładzająca, której skład opiera się na drogocennych skarbach natury – miodzie, mleczku pszczelim oraz propolisie, które spektakularnie poprawiają stan włosów, dzięki czemu stają się one doskonale odżywione, wzmocnione i zabezpieczone. Dodatkowo zawiera trehalozę (nawilża i zmiękcza włosy) i olej lniany (odżywia włosy, regeneruje je i zapobiega łamaniu się końcówek włosów).

Wypróbuj: BARWA COSMETICS MIODOWA MASKA NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCA, 29,99 zł/220 ml

MASU(J)-MASU(J)

Napięta, zestresowana skóra? Pomoże masaż. Skóra pozbawiona jędrności i elastyczność? Również postaw na masaż. Wystarczy regularnie wykonywany zabieg w domu, by dość szybko zauważyć efekty. Masaż za pomocą masażera marki so.ko pomoże Ci złagodzić napięcie i rozluźni całe ciało. Pozwala także świetnie pobudzić krążenie krwi. Przed rozpoczęciem masażu najlepiej oczyścić skórę oraz nałożyć kilka kropel olejku bądź serum, które umożliwi łatwiejsze przesuwanie kamienia po skórze. Masowanie twarzy należy zacząć od delikatnego przesuwania masażera od środka twarzy na zewnątrz, bez wywierania zbyt dużego nacisku powodującego ból. Najlepiej powtarzać czynność 3-6 razy. Masowanie ciała warto rozpocząć od przesuwania masażera po bolącym miejscu 3-6 razy, bez wywierania zbyt dużego nacisku powodującego natężony ból.

Wypróbuj: SO.KO Masażer do twarzy i ciała, 43,99 zł, w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl