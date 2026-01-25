Zimowy rumieniec: Jak dobrać i aplikować róż do policzków, by wyglądać świeżo i promiennie w chłodne dni

Wszyscy kochamy zarumienione policzki, idealnie podkreślają one urodę Słowianek i dodają uroczego ko bardzo kobieco akcentu w każdym makijażu.

Kim jesteśmy? Miłośnikami makijażu? Czego chcemy? Pięknych i zarumienionych policzków. Jak to osiągniemy? Używając bestsellerów w kategorii róż do policzków.

Lekko zaróżowione policzki to zdecydowanie gorący trend w zimowym makijażu. Latem stawiamy przede wszystkim na produkty opalizujące i rozświetlające, jednak zimą absolutnie rządzi róż. Wiele osób boi się tego typu kosmetyków i raczej unika ich w swoim dziennym makijażu. To błąd, róż na policzkach potrafi dodać zdrowego wykończenia skórze. Na rynku dostępnych jest wiele różnych formuł, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Oprócz klasycznego nakładania różu na szczyty kości policzkowych, istnieje kilka innych technik, które mogą odmienić Twój zimowy makijaż. Spróbuj techniki "draping", czyli nakładania różu od skroni, przez kość policzkową, aż do kącika ust, co optycznie wyszczupli twarz. Inną metodą jest aplikacja różu na całe czoło i nos (tzw. "sun-kissed" look), aby stworzyć efekt naturalnego, zdrowego rumieńca, jakbyś właśnie wróciła z mroźnego spaceru.

Zimą róż do policzków idealnie komponuje się z innymi elementami makijażu, tworząc spójną całość. Delikatny rumieniec doskonale współgra z ciepłymi, stonowanymi cieniami do powiek (np. w odcieniach brązu, beżu, złota) oraz z ustami podkreślonymi nawilżającą pomadką w odcieniu nude, brudnego różu lub delikatnej czerwieni. Pamiętaj, że zimowy makijaż powinien przede wszystkim rozświetlać i dodawać świeżości, dlatego nie bój się używać rozświetlacza na szczytach kości policzkowych, nad ustami i pod łukiem brwiowym.

Your Kaya - Pielęgnujący róż do policzków

Poznaj pielęgnujący róż do policzków w czterech odcieniach: soczyście owocowe Radiant peach i Berry bloom oraz inspirowane płatkami kwiatów Dusty rose i Soft peony. Róże nadają subtelny efekt zarumienionej cery i podkreślają kości policzkowe. Kremowe formuły idealnie wtapiają się w skórę i umożliwiają stopniowanie intensywności koloru. Blendując wybrane odcienie, łatwo uzyskasz efekt najlepiej pasujący do Twojego stylu!

i Autor: Your Kaya/ Materiały prasowe

SUMMER FRIDAYS Blush Butter Balm - Kremowy róż do policzków

Ten kremowy róż wzbogacony w składniki pielęgnacyjne idealnie stapia się ze skórą, nadając jej subtelny, promienny kolor.

i Autor: Summer Fridays/ Materiały prasowe

MAKEUP BY MARIO Soft Pop Plumping Blush Veil - Róż w kremie

Lekka, niekomedogenna formuła doskonale stapia się ze skórą, zapewniając pełne blasku wykończenie. Bez trudu stworzysz nią naturalny efekt no makeup lub stopniowany, bardziej wyrazisty makijaż glamour.