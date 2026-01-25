Makijaż na karnawał 2026: błysk i kolor – te trendy podbijają TikToka i Instagram

Efekt „Chrome Eyes” i „liquid shine”

Metaliczne cienie wracają, ale w odświeżonej odsłonie. Srebro, chrom, platyna i chłodne złoto nakładane na całą powiekę lub tylko w wewnętrznym kąciku oka. Hitem są cienie o mokrym wykończeniu - pięknie odbijają światło i idealnie wyglądają w karnawałowych rolkach. Aby uzyskać efekt lśniącej tafli, użyj kremowych cieni lub pigmentów i nałóż je palcem, a dla efektu mokrej powieki wykończ odpowiednim topperem – to podbije intensywność koloru. To makijaż idealny na nocne imprezy – im bardziej połyskujący, tym lepiej prezentuje się w sztucznym oświetleniu.

Cienie do powiek BLINK BLINK FaceBoom make-up

Metaliczne, opalizujące, z turbo błyskiem idealnym na każda imprezę – ta paletka cieni idealnie sprawdzi się podczas karnawału. Cienie możesz aplikować bezpośrednio na powiekę za pomocą opuszka palca lub pędzelka, solo lub na matowe cienie do powiek, aby dodać spojrzeniu blasku!

i Autor: Faceboom/ Materiały prasowe

Kryształki, perełki, detale 3D – biżuteria na twarzy

Make-up z kryształkami to trend, który nie przemija od czasów serialu „Euphoria”. Lśniące kryształki, mikroperły i elementy 3D, które dodają makijażowi biżuteryjnego charakteru to absolutny hit w social mediach. W tym roku stawiamy na geometryczne wzory i aplikacje w kącikach oczu lub na linii brwi. Wystarczy klej do rzęs i odrobina kreatywności.

Winylowy połysk i mocny kolor na ustach

Jeśli makijaż oczu jest spokojniejszy, na pierwszy plan wychodzą usta! Stawiaj na winylowe pomadki i błyszczyki z efektem „wet look”. Na Instagramie królują czerwienie, wiśnia, śliwka, ale też głęboki brąz. Efekt mokrych ust dodaje makijażowi zmysłowości i świetnie wygląda na zdjęciach z fleszem.

Lip tint Electric Red, FaceBoom make-up

Ten tint do ust jest super trwały i mocno napigmentowany. Możesz z nim budować kolor uzyskując efekt intensywnej czerwieni. Wygodny aplikator ułatwia aplikację, a kolor utrzymuje się naprawdę długo.

i Autor: Faceboom/ Materiały prasowe

Neonowy akcent – kreska, która robi robotę

Minimalizm w wersji karnawałowej? Postaw na neonową kreskę w kolorze limonki, fuksji kobaltu, fioletu, albo turkusu. Hitem z Instagrama są graficzne kreski, podwójne linie i geometryczne formy. To prosty sposób, by dodać imprezowego charakteru klasycznemu makijażowi.

Metaliczny EYELINER w płynie 03 Violet gleam FaceBoom

Ten płynny eyeliner w intensywnym fioletowym odcieniu z łatwością zepchnie czarną kreskę na dalszy plan. Możesz go użyć do klasycznych kresek przy linii rzęs lub bardziej odważnych, geometrycznych kształtów. Aplikacja jest łatwa i przyjemna dzięki wygodnemu pędzelkowi.

W karnawale liczy się efekt „wow” i dobra zabawa makijażem. Niezależnie od tego, czy wybierzesz metaliczny błysk na powiekach, kryształki czy futurystyczny look teraz jest idealny moment, aby zaszaleć.