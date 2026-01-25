Makijaż na karnawał 2026: błysk i kolor – te trendy podbijają TikToka i Instagram

Efekt „Chrome Eyes” i „liquid shine”
Metaliczne cienie wracają, ale w odświeżonej odsłonie. Srebro, chrom, platyna i chłodne złoto nakładane na całą powiekę lub tylko w wewnętrznym kąciku oka. Hitem są cienie o mokrym wykończeniu - pięknie odbijają światło i idealnie wyglądają w karnawałowych rolkach. Aby uzyskać efekt lśniącej tafli, użyj kremowych cieni lub pigmentów i nałóż je palcem, a dla efektu mokrej powieki wykończ odpowiednim topperem – to podbije intensywność koloru. To makijaż idealny na nocne imprezy – im bardziej połyskujący, tym lepiej prezentuje się w sztucznym oświetleniu.
Cienie do powiek BLINK BLINK FaceBoom make-up
Metaliczne, opalizujące, z turbo błyskiem idealnym na każda imprezę – ta paletka cieni idealnie sprawdzi się podczas karnawału. Cienie możesz aplikować bezpośrednio na powiekę za pomocą opuszka palca lub pędzelka, solo lub na matowe cienie do powiek, aby dodać spojrzeniu blasku!
Kryształki, perełki, detale 3D – biżuteria na twarzy
Make-up z kryształkami to trend, który nie przemija od czasów serialu „Euphoria”. Lśniące kryształki, mikroperły i elementy 3D, które dodają makijażowi biżuteryjnego charakteru to absolutny hit w social mediach. W tym roku stawiamy na geometryczne wzory i aplikacje w kącikach oczu lub na linii brwi. Wystarczy klej do rzęs i odrobina kreatywności.
Winylowy połysk i mocny kolor na ustach
Jeśli makijaż oczu jest spokojniejszy, na pierwszy plan wychodzą usta! Stawiaj na winylowe pomadki i błyszczyki z efektem „wet look”. Na Instagramie królują czerwienie, wiśnia, śliwka, ale też głęboki brąz. Efekt mokrych ust dodaje makijażowi zmysłowości i świetnie wygląda na zdjęciach z fleszem.
Lip tint Electric Red, FaceBoom make-up
Ten tint do ust jest super trwały i mocno napigmentowany. Możesz z nim budować kolor uzyskując efekt intensywnej czerwieni. Wygodny aplikator ułatwia aplikację, a kolor utrzymuje się naprawdę długo.
Neonowy akcent – kreska, która robi robotę
Minimalizm w wersji karnawałowej? Postaw na neonową kreskę w kolorze limonki, fuksji kobaltu, fioletu, albo turkusu. Hitem z Instagrama są graficzne kreski, podwójne linie i geometryczne formy. To prosty sposób, by dodać imprezowego charakteru klasycznemu makijażowi.
Metaliczny EYELINER w płynie 03 Violet gleam FaceBoom
Ten płynny eyeliner w intensywnym fioletowym odcieniu z łatwością zepchnie czarną kreskę na dalszy plan. Możesz go użyć do klasycznych kresek przy linii rzęs lub bardziej odważnych, geometrycznych kształtów. Aplikacja jest łatwa i przyjemna dzięki wygodnemu pędzelkowi.
W karnawale liczy się efekt „wow” i dobra zabawa makijażem. Niezależnie od tego, czy wybierzesz metaliczny błysk na powiekach, kryształki czy futurystyczny look teraz jest idealny moment, aby zaszaleć.