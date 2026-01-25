Ciepło i modnie. Zimą warto stawiać na jakościowe tkaniny

Wełna merynosowa to nie tylko luksus, ale i cud natury, którego właściwości doceniane są od wieków. Jej włókna są znacznie cieńsze niż tradycyjna wełna, co sprawia, że jest niezwykle miękka i nie "gryzie", a do tego jest hipoalergiczna. Co więcej, wełna merynosowa ma zdolność do regulacji temperatury ciała – grzeje, gdy jest zimno, i chłodzi, gdy jest ciepło, a także skutecznie odprowadza wilgoć, pozostawiając skórę suchą i komfortową.

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i trendu na "slow fashion", wybór wełny merynosowej staje się nie tylko kwestią stylu, ale i etyki. Materiał ten jest w pełni biodegradowalny i odnawialny, a owce merynosowe są hodowane w sposób zrównoważony. Inwestując w odzież z wełny merynosowej, wspieramy produkcję, która minimalizuje negatywny wpływ na planetę, jednocześnie stawiając na jakość i trwałość zamiast jednorazowych trendów.

Aby ubrania z wełny merynosowej służyły Ci przez lata, warto pamiętać o kilku zasadach pielęgnacji. Zazwyczaj zaleca się pranie ręczne w chłodnej wodzie z użyciem specjalnego detergentu do wełny lub delikatne pranie w pralce na programie do wełny. Suszenie na płasko, z dala od bezpośredniego źródła ciepła, zapobiegnie rozciągnięciu i odkształceniu. Unikaj wieszania mokrych swetrów, ponieważ ciężar wody może zdeformować ich kształt.

Choć kolekcja COS skupia się na wełnie merynosowej, rynek oferuje również inne naturalne włókna o podobnych, choć nieco odmiennych właściwościach. Kaszmir jest znany ze swojej niezrównanej miękkości i lekkości, idealny na luksusowe akcesoria. Alpaka z kolei charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na mechacenie, a także jest hipoalergiczna. Dla osób poszukujących wegańskich alternatyw, świetnym wyborem może być tencel (lyocell) lub modal, które oferują gładkość i doskonałe właściwości oddychające.

i Autor: COS/ Materiały prasowe