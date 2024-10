Zmysłowa pomadka na jesień. Usta będą nawilżone i pełne koloru

Jak zadbać o swoją skórę, by czuć się w niej dobrze?

Marka NARS powstała w 1994 roku, mając w swojej ofercie 12 szminek. Dziś, 30 lat później, firma przedstawia nową, przełomową Explicit Lipstick. Ten wyrafinowany, wyprzedzający trendy w kolorach kosmetyk, z możliwością ponownego uzupełniania, to hołd oddany formule, od której wszystko się zaczęło. Nowa kampania z udziałem trzech globalnych ambasadorek, znanych prowokatorek: Ciary, Pom Klementieff i Camili Morrone, to ważny krok dla marki, zwiastujący nową erę luksusu i niekonwencjonalnego piękna.

Szminka zawsze kojarzyła mi się z pewnością siebie. Dziś świętujemy trzydzieści lat naszej działalności, a to dopiero początek – przed nami jeszcze wiele ekscytujących nowości Explicit.” - mówi François Nars, założyciel i dyrektor kreatywny marki NARS.

ZALETY:

Długotrwały komfort dzięki wysokiej jakości satynowemu wykończeniu, o głębokim, czystym kolorze i kremowej, odpornej na rozmazywanie formule.

Precyzyjny sztyft pomaga bez wysiłku podkreślić, obrysować i wyrzeźbić usta.

Opakowanie do ponownego uzupełnienia.

Wybór globalnych ambasadorek linii Explicit potwierdza trzydziestoletnie zaangażowanie François Narsa w przełamywanie reguł tradycyjnego piękna i tworzenie kosmetyków, które nie tylko podkreślają urodę, ale również pozwalają wyrażać indywidualny styl i osobowość: Ciara - urzekająca performerka; Pom - buntowniczka, szukająca mocnych wrażeń; Camila - stylowy kameleon. Te trzy fascynujące kobiety są częścią jednej, bezkompromisowej całości - uosobieniem klasycznego, uwodzicielskiego uroku i nieposkromionej pewności siebie.

POZNAJ GLOBALNE AMBASADORKI MARKI

CIARA

Artystka. Przedsiębiorczyni. Matka. Ikona. Ciara od samego początku swojej obecności na scenie porywa publiczność odważnymi, elektryzującymi występami. W trakcie swojej 20-letniej kariery sprzedała ponad 23 miliony płyt i 22 miliony singli na całym świecie. Jej ostatni hit, „How We Roll”, znalazł się na szczycie list przebojów zeszłego lata. W 2023 roku zadebiutowała na wielkim ekranie rolą Nettie w nominowanym do Oscara filmie „Kolor purpury”. Ciara prowadziła udane przedsięwzięcia w branży napojów alkoholowych, beauty, w modzie i rozrywce, zawsze poszukując nowych możliwości rozwoju i ekspansji. Dynamiczna i stale ewoluująca, zawsze wykorzystuje makijaż do wyrażania siebie i swojej kreatywności.

POM KLEMENTIEFF

François Nars nigdy nie wierzył w konwencjonalne piękno. Aktorka filmowych przebojów, Pom Klementieff swoją osobowością przedstawia obraz pełen charakteru, podejmując się każdego ryzyka – czy to grając kowbojkę, czy skacząc ze spadochronem, czy wykonując kinowe sceny akcji. W ostatnim czasie wystąpiła w takich globalnych hitach, takich jak „Strażnicy Galaktyki” i „Mission: Impossible”. Pom nieustannie przesuwa granice w swoim aktorskim rzemiośle. Jest buntowniczką i poszukiwaczką przygód. Jest tak samo punkowa, co wytworna, idealnie wpisując się w kanon kobiety NARS i śmiałość marki do łamania panujących standardów.

CAMILA MORRONE

Ze swoją urzekającą urodą i niezaprzeczalnym talentem, Camila Morrone jawi się jako współczesna potęga. Po sukcesie mini-serii „Daisy Jones and the Six” aktorka w 2023 roku otrzymała swoją pierwszą nominację do nagrody Emmy. Znana z elegancji, ucieleśniaponadczasowy urok, który François Nars niezwykle ceni. Camila roztacza wokół siebie aurę tajemniczości, emanując przy tym pewnością siebie.

NOWA SZMINKA NARS

Formuła nowej, luksusowej szminki, wyprzedzającej kolorystyczne trendy, z funkcją ponownego uzupełniania, powstała na bazie trzydziestoletniego doświadczenia marki. Precyzyjnie zakończony sztyft gładko sunie po ustach, nadając im idealny kształt jednym pociągnięciem. Kompleks Luxe Comfort, wzbogacony olejkiem z nasion dzikiej róży i kwasem hialuronowym, otula średnim lub pełnym, kremowym kryciem.

Explicit Lipstick dostępna jest w sprzedaży w sieci perfumerii Sephora.

i Autor: materiał prasowy NARS

