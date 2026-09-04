Znajdź markowe niespodzianki dla każdego!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-04 12:34

Zbliżają się wyjątkowe okazje, a może po prostu szukasz sposobu, by sprawić radość najbliższym bez specjalnego powodu? Obdarowywanie innych to prawdziwa sztuka, a znalezienie idealnego upominku często bywa sporym wyzwaniem. Na szczęście istnieje miejsce, w którym poszukiwania prezentów zamieniają się w ekscytującą przygodę! W TK Maxx pod jednym dachem znajdziesz tysiące unikalnych propozycji dla każdego – od miłośników urodowych nowinek, przez pasjonatów mody, aż po najmłodszych odkrywców. Dzięki stale odświeżanym dostawom, każda wizyta to szansa na upolowanie prawdziwych perełek. Co najważniejsze, wszystkie te markowe niespodzianki znajdziesz u nas w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!

Czerwony szyld reklamowy z napisem „Zawsze do 60% taniej”. O markowych prezentach w TK Maxx przeczytasz na SE.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe TK MAXX

Strefa piękna: kosmetyki i zapachy

Szukasz czegoś dla fanki pielęgnacji lub miłośnika nietuzinkowych aromatów? Dział urody to prawdziwa kopalnia prezentowych inspiracji. Znajdziesz tu markowe palety do makijażu, kremy, zestawy pielęgnacyjne oraz intrygujące perfumy, które idealnie podkreślą charakter obdarowywanej osoby. To doskonały sposób, by podarować komuś chwilę relaksu i stworzyć we własnej łazience namiastkę domowego spa.

Stylowe detale: torebki, biżuteria i akcesoria

Nic tak nie cieszy entuzjastów mody, jak starannie dobrany, markowy dodatek. Wśród naszych propozycji królują designerskie torebki w najróżniejszych rozmiarach i fasonach, eleganckie portfele oraz subtelna biżuteria, która dopełni każdą stylizację. Niezależnie od tego, czy szukasz klasycznego zegarka dla niego, czy modnych okularów dla niej, regularnie uzupełniany asortyment pełen jest wyjątkowych opcji, które trafią w każdy gust.

Radość odkrywania: zabawki i gry

W TK Maxx nie zapominamy o najmłodszych – a także o tych nieco starszych, którzy wciąż uwielbiają dobrą zabawę! Odkryj wciągające gry planszowe, które zjednoczą całą rodzinę podczas wspólnych wieczorów, a także kreatywne zabawki edukacyjne, pluszaki i zestawy konstrukcyjne. Nasze półki pełne są uroczych nowości, które z pewnością wywołają szeroki uśmiech na twarzy każdego dziecka.

Kompletowanie upominków jeszcze nigdy nie było tak proste i satysfakcjonujące. W TK Maxx czeka na Ciebie nieskończona ilość pomysłów, które zaskoczą i zachwycą Twoich bliskich, niezależnie od ich wieku czy zainteresowań. Odwiedź nasz sklep, daj się ponieść radości z poszukiwań i znajdź wyjątkowe prezenty w doskonałych cenach!

TK Maxx
Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe
TK Maxx
Autor: TK Maxx / Materiały prasowe
TK Maxx
Autor: TK Maxx / Materiały prasowe
TK Maxx
Autor: TK Maxx / Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki