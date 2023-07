Znalazła na strychu u dziadków tajemniczą walizkę. Kiedy ją otworzyła, odkryła prawdziwe skarby. "Jestem podekscytowana"

Znalazła walizkę na strychu u dziadków. Leżała tam zamknięta od ponad 20 lat

Tak naprawdę Lauren na tę walizkę zwróciła już uwagę jako dziecko. Niestety nie potrafiła jej wtedy samodzielnie otworzyć. Kiedy po 20 latach wróciła na strych do dziadków, ponownie jej oczy skierowały się na tajemniczą walizkę. "Walizka przez ponad 20 lat leżała na strychu. Należała do mojej prababci, więc nie wiem, co może się w niej znajdować" - napisała na filmiku, który zamieściła na TikToku. Kobieta nie kryła, że jest podekscytowana znaleziskiem i ciekawa tego, co się w nim kryje. Dlatego postanowiła za wszelką ceną ją otworzyć. Kiedy za pomocą narzędzi wyrwała zawiasy, jej oczom ukazały się prawdziwe modowe perełki. "Była wypełniona ubraniami mojej prababci z lat 50. i 60." - napisała zachwycona Lauren.

W walizce były ukryte przepiękne ubrania po prababci. "Nigdy tego nie sprzedawaj"

Okazało się, że ubrania po prababci są nie tylko w idealnym stanie, ale przede wszystkim są obecnie prawdziwymi modowymi hitami. W kolejnym filmiku Lauren podzieliła się z obserwatorami ubraniami, jakie znalazła w walizce po prababci. Widzimy między innymi trapezową sukienkę w drobną kratkę z kołnierzykiem, sukienkę w drobne kwiatki, satynowe kimono, srebrną sukienkę z gorsetową górą, czy elegancki musztardowy komplet z obszyciami. Co ciekawe, Lauren wyjaśniła również, że srebrne kimono to prezent dla babci od wujka, który podróżował po Japonii. "Proszę, nigdy ich nie sprzedawaj. To cenna pamiątka" - piszą zachwycone znaleziskiem internautki.

