Znany sklep z odzieżą premium otwiera nową placówkę. Sprawdź, gdzie i kiedy

Nowy sklep zaoferuje klientom odzież i akcesoria ekskluzywnych marek P&C, takich jak Jake*s, McNeal i Review oraz międzynarodowych marek premium, m.in. Boss, Joop!, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein oraz Marc Cain. Szeroki i zróżnicowany asortyment dostarczy wyjątkowych doświadczeń zakupowych osobom ceniącym modę luksusową. Tym, którzy szukają idealnej stylizacji na specjalną okazje, P&C zaoferuje usługę Personal Shopping, dostępną dla członków programu lojalnośicowego - INSIDER. W przyjemnej atmosferze eksperci modowi P&C udzielą indywidualnych porad w zakresie doboru stylu, rozmiaru i kolorów.

„Otwarcie nowego sklepu podkreśla pozycję Peek & Cloppenburg jako wiodącego detalisty multibrandowego w Polsce i jest kontynuacją ekspansji w naszym kraju. Klienci mogą spodziewać się nowoczesnego designu sklepu, doskonałej obsługi klienta oraz zróżnicowanej oferty modowej” – mówi Piotr Rynecki, Regional Sales Manager.

Z okazji otwarcia, w dniach od 12 do 14 września 2024 roku, na klientów sklepu czekać będą dodatkowe atrakcje i oferty specjalne, jak również poczęstunek, a oprawę muzyczną wydarzenia zapewni DJ. Członkowie programu lojalnościowego INSIDER oraz osoby, które zechcą do niego dołączyć, otrzymają rabat w wysokości 15% na wybrany produkt.

Back to Work z Peek & Cloppenburg

Wrzesień to czas powrotu do codziennych obowiązków, oraz działań podporządkowanych rytmowi pracy. W tym sezonie stylizacje biznesowe stawiają na więcej wyrazistości i tym samym – stylu. Oversize’owe sylwetki, miękko układające się płaszcze maxi, minimalistyczne monochromatyczne zestawienia oraz wysokiej jakości materiały, to nowa interpretacja stroju biurowego. Strój do pracy to nie nuda! To klasyczne krawiectwo które zaskakuje i zachwyca swobodnymi formami. Niecodzienna elegancja, którą cechuje wysoka jakość, wygoda i styl. To styl wykraczający poza godziny od 9 do 17.

Godziny otwarcia sklepu:

Poniedziałek - Sobota: 9:00 – 21:00

Adres

Warszawska 26

25-312 Kielce, Poland

i Autor: materiał prasowy Peek & Cloppenburg

