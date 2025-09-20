Austria. Jesień na dwóch kolach z widokiem na Alpy

Położony na słonecznym płaskowyżu, ten ekologiczny resort z 76 pokojami i apartamentami oraz 14 luksusowymi domkami, oferuje bezpośredni dostęp do największego parku rowerowego w Europie i rozbudowanej sieci szlaków turystycznych o długości 400 km. Ale Puradies to nie tylko raj dla sportowców. Miłośnicy wellness i kulinarnych rozkoszy również znajdą tu coś dla siebie. Nowe Heaven Spa z panoramicznym widokiem na Leoganger Steinberge i wyśmienita kuchnia, oparta na produktach z rodzinnej farmy, to gwarancja udanego wypoczynku.

Rowerowe wakacje w Puradies

Siedem gór, dziewięć kolejek górskich, 105 km tras i szlaków: Epic Bikepark Leogang to prawdziwy raj dla rowerzystów. Jest to największy park rowerowy w Europie i część największego regionu rowerowego w Austrii. „Tak daleko, jak poniosą koła" – to motto idealnie oddaje możliwości, jakie czekają na rowerzystów górskich, downhillowców, kolarzy szosowych i rowerzystów rekreacyjnych.

Marzy ci się trasa Gunzi Trail, idealna dla początkujących, czy może wymagająca trasa MTB „Eiserne Hand Extrem"? A może wolisz przyjemną wycieczkę rowerem elektrycznym po okolicznych gospodarstwach albo wspinaczkę na sam Großglockner? Jeśli nie możesz się zdecydować, zapytaj przewodnika rowerowego Puradies, Lukasa, lub dołącz do jednej z jego wycieczek.

Poranne mgły i górskie szczyty. Puradies jako raj dla wędrowców

Jeśli wolisz piesze wędrówki od rowerowych eskapad, tuż przed Puradies rozciąga się sieć doskonale oznakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości 400 km. A jeśli nie chcesz pokonywać każdego metra w górę o własnych siłach, możesz skorzystać z kolejki Asitzbahn lub Steinbergbahn. Co więcej, jako gość Puradies, możesz z nich korzystać bezpłatnie!

Na połowie wysokości Asitz czeka park doświadczeń „Świat Zmysłów" z ponad 30 stacjami do odkrywania i zabawy, a także 8-kilometrowa ścieżka „kąpieli leśnych" z platformą do jogi, huśtawkami i wodospadami. Dla tych, którzy chcą wspiąć się jeszcze wyżej, czeka „Góra Zmysłów" na wysokości ok. 1870 m, gdzie znajduje się niezwykłe „kino przyrody" z panoramicznym widokiem i otaczającymi olbrzymami górskimi w roli głównej. A dla tych, którzy przy tak dużym wyborze nie wiedzą, gdzie się udać, Puradies organizuje kilka razy w tygodniu wędrówki z przewodnikiem.

Niebo na ziemi. Heaven Spa i kulinarne rozkosze w Puradies

Niezależnie od tego, czy spędziłeś dzień na rowerze, czy na wędrówce, po długim dniu spędzonym w górach warto odwiedzić nowo zaprojektowane Heaven Spa. Na powierzchni 1500 m2 czeka na ciebie niebiański spokój i regeneracja zmęczonych mięśni: sauna tylko dla dorosłych z sauną fińską, sauną parową z drewna sosnowego, sauną ziołową i sauną tunelową, a także przytulne leżanki. Możesz również zanurzyć się w wodnym świecie z basenem bez krawędzi, brodzikiem dla dzieci i naturalnym stawem kąpielowym lub zrelaksować się podczas zabiegu na ciało. Oferta masaży i rytuałów dla ciała obejmuje zabiegi od „energetycznych i autentycznych" przez „pełne uczucia i uważności" aż po „zaskakujące i inspirujące".

Na najwyższym poziomie znajduje się również kuchnia – w głównej restauracji dominują regionalne przysmaki, kreatywnie zinterpretowane i przygotowane z produktów pochodzących z rodzinnej ekologicznej farmy. Brzmi jak przepis na cudowną, rajską jesień… Czy jesteś gotowy, by wyruszyć w drogę?

