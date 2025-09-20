Austria. Jesień na dwóch kolach z widokiem na Alpy

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
Materiały prasowe
2025-09-20 12:21

Między letnim skwarem a zimowym szaleństwem, austriackie Alpy rozkwitają paletą barw i obietnicą aktywnego wypoczynku. To idealny moment na długie wędrówki, rowerowe eskapady i chwile relaksu z zapierającym dech w piersiach widokiem na majestatyczne szczyty. A jeśli szukasz rajskiego azylu dla aktywnych, sprawdź czterogwiazdkowy Superior Puradies w Leogang.

Położony na słonecznym płaskowyżu, ten ekologiczny resort z 76 pokojami i apartamentami oraz 14 luksusowymi domkami, oferuje bezpośredni dostęp do największego parku rowerowego w Europie i rozbudowanej sieci szlaków turystycznych o długości 400 km. Ale Puradies to nie tylko raj dla sportowców. Miłośnicy wellness i kulinarnych rozkoszy również znajdą tu coś dla siebie. Nowe Heaven Spa z panoramicznym widokiem na Leoganger Steinberge i wyśmienita kuchnia, oparta na produktach z rodzinnej farmy, to gwarancja udanego wypoczynku.

Rowerowe wakacje w Puradies

Siedem gór, dziewięć kolejek górskich, 105 km tras i szlaków: Epic Bikepark Leogang to prawdziwy raj dla rowerzystów. Jest to największy park rowerowy w Europie i część największego regionu rowerowego w Austrii. „Tak daleko, jak poniosą koła" – to motto idealnie oddaje możliwości, jakie czekają na rowerzystów górskich, downhillowców, kolarzy szosowych i rowerzystów rekreacyjnych.

Marzy ci się trasa Gunzi Trail, idealna dla początkujących, czy może wymagająca trasa MTB „Eiserne Hand Extrem"? A może wolisz przyjemną wycieczkę rowerem elektrycznym po okolicznych gospodarstwach albo wspinaczkę na sam Großglockner? Jeśli nie możesz się zdecydować, zapytaj przewodnika rowerowego Puradies, Lukasa, lub dołącz do jednej z jego wycieczek.

Poranne mgły i górskie szczyty. Puradies jako raj dla wędrowców

Jeśli wolisz piesze wędrówki od rowerowych eskapad, tuż przed Puradies rozciąga się sieć doskonale oznakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości 400 km. A jeśli nie chcesz pokonywać każdego metra w górę o własnych siłach, możesz skorzystać z kolejki Asitzbahn lub Steinbergbahn. Co więcej, jako gość Puradies, możesz z nich korzystać bezpłatnie!

Na połowie wysokości Asitz czeka park doświadczeń „Świat Zmysłów" z ponad 30 stacjami do odkrywania i zabawy, a także 8-kilometrowa ścieżka „kąpieli leśnych" z platformą do jogi, huśtawkami i wodospadami. Dla tych, którzy chcą wspiąć się jeszcze wyżej, czeka „Góra Zmysłów" na wysokości ok. 1870 m, gdzie znajduje się niezwykłe „kino przyrody" z panoramicznym widokiem i otaczającymi olbrzymami górskimi w roli głównej. A dla tych, którzy przy tak dużym wyborze nie wiedzą, gdzie się udać, Puradies organizuje kilka razy w tygodniu wędrówki z przewodnikiem.

Niebo na ziemi. Heaven Spa i kulinarne rozkosze w Puradies

Niezależnie od tego, czy spędziłeś dzień na rowerze, czy na wędrówce, po długim dniu spędzonym w górach warto odwiedzić nowo zaprojektowane Heaven Spa. Na powierzchni 1500 m2 czeka na ciebie niebiański spokój i regeneracja zmęczonych mięśni: sauna tylko dla dorosłych z sauną fińską, sauną parową z drewna sosnowego, sauną ziołową i sauną tunelową, a także przytulne leżanki. Możesz również zanurzyć się w wodnym świecie z basenem bez krawędzi, brodzikiem dla dzieci i naturalnym stawem kąpielowym lub zrelaksować się podczas zabiegu na ciało. Oferta masaży i rytuałów dla ciała obejmuje zabiegi od „energetycznych i autentycznych" przez „pełne uczucia i uważności" aż po „zaskakujące i inspirujące".

Na najwyższym poziomie znajduje się również kuchnia – w głównej restauracji dominują regionalne przysmaki, kreatywnie zinterpretowane i przygotowane z produktów pochodzących z rodzinnej ekologicznej farmy. Brzmi jak przepis na cudowną, rajską jesień… Czy jesteś gotowy, by wyruszyć w drogę?

ZOBACZ TEŻ: Dolina Stubai. Spędziłam cztery dni w austriackim Tyrolu, to zdecydowanie za krótko. Narty, sanki, piesze wędrówki, kulinarna uczta i zima jak z bajki

Super Express Google News
Quiz. Stolice świata. Trudny test o stolicach państw. Stawiamy piątkę już za 6/10
Pytanie 1 z 10
Coś prostego na rozgrzewkę. Canberra to stolica jakiego państwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JESIEŃ
AUSTRIA
GÓRY
ALPY