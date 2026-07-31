Cypryjczycy wierzą, że ten trunek leczy przeziębienie i złamane serce. W najcenniejszej wersji pachnie cynamonem i goździkami

Narodowy przysmak z certyfikatem, czyli dlaczego musisz kupić prawdziwy ser halloumi

Żadna wizyta na Cyprze nie może obyć się bez spróbowania słynnego, „skrzypiącego” sera halloumi. Ten półtwardy przysmak z mleka koziego i owczego, z dodatkiem świeżej mięty, nie topi się podczas grillowania. To absolutny król cypryjskiego stołu, który po powrocie przeniesie Cię prosto do słonecznych tawern.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy ser posiada unijny certyfikat Chronionej Nazwy Pochodzenia (PDO). Szukaj na opakowaniu napisu „Halloumi” (lub „Χαλλούμι”) oraz unijnego logo. Autentyczny smak gwarantuje tradycyjny dodatek mleka koziego i owczego, a nie wyłącznie krowiego.

Prawdziwy ser posiada unijny certyfikat Chronionej Nazwy Pochodzenia (PDO). Szukaj na opakowaniu napisu oraz unijnego logo. Autentyczny smak gwarantuje tradycyjny dodatek mleka koziego i owczego, a nie wyłącznie krowiego. Gdzie szukać? Najlepszy, rzemieślniczy ser znajdziesz na porannym targu Paralimni Open Market lub w lokalnych mleczarniach w okolicach Protaras, z dala od typowo turystycznych supermarketów.

Najlepszy, rzemieślniczy ser znajdziesz na porannym targu Paralimni Open Market lub w lokalnych mleczarniach w okolicach Protaras, z dala od typowo turystycznych supermarketów. Transport i przepisy. Ser pakowany jest próżniowo. Możesz przewozić go w bagażu podręcznym, o ile nie znajduje się w płynnej solance (wtedy musi trafić do bagażu rejestrowanego).

Ognisty duch wyspy, czyli dlaczego warto wybrać tradycyjną zivanię

Jeśli szukasz mocniejszego cypryjskiego akcentu, zivania będzie idealnym wyborem. To tradycyjny, bezbarwny trunek o zawartości alkoholu od 40% do 60%, destylowany z wytłoków winogronowych. Cypryjczycy żartują, że zivania leczy wszystko – od przeziębienia po złamane serce.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczna zivania ma chronione oznaczenie geograficzne. Oprócz klasycznej wersji możesz znaleźć też wyjątkową, czerwoną zivanię, która leżakowała w dębowych beczkach i pachnie cynamonem oraz goździkami.

Autentyczna zivania ma chronione oznaczenie geograficzne. Oprócz klasycznej wersji możesz znaleźć też wyjątkową, czerwoną zivanię, która leżakowała w dębowych beczkach i pachnie cynamonem oraz goździkami. Gdzie szukać? Wybierz się do wyspecjalizowanych sklepów z alkoholem (tzw. cavy) w Protaras lub Paralimni, omijając typowo turystyczne supermarkety.

Wybierz się do wyspecjalizowanych sklepów z alkoholem (tzw. cavy) w Protaras lub Paralimni, omijając typowo turystyczne supermarkety. Transport i przepisy. Ze względu na przepisy dotyczące płynów, butelkę musisz spakować do bagażu rejestrowanego. Owiń ją dokładnie miękkimi ubraniami, aby bezpiecznie dotarła do domu.

Zapach cypryjskich ogrodów, czyli dlaczego woda różana z Agros to idealny upominek

Wioska Agros, położona wysoko w górach Troodos, słynie na całym świecie z uprawy dzikiej róży damasceńskiej. Wytwarzana tam woda różana (rodostagma) oraz kosmetyki na jej bazie to kwintesencja naturalnej pielęgnacji. To wyjątkowo zmysłowy upominek, który pozwoli obdarowanej osobie poczuć luksus rodem z cypryjskiego spa.

Jak rozpoznać oryginał? Szukaj produktów z wyraźnym oznaczeniem pochodzenia z wioski Agros (często posiadają one certyfikaty PGI). Oryginalna woda różana to w 100% czysty, naturalny destylat bez dodatku syntetycznych aromatów.

Szukaj produktów z wyraźnym oznaczeniem pochodzenia z wioski Agros (często posiadają one certyfikaty PGI). Oryginalna woda różana to w 100% czysty, naturalny destylat bez dodatku syntetycznych aromatów. Gdzie szukać? Autentyczne kosmetyki różane i wodę destylowaną znajdziesz w aptekach, sklepach zielarskich oraz ekologicznych butikach na terenie Protaras i Paralimni.

Autentyczne kosmetyki różane i wodę destylowaną znajdziesz w aptekach, sklepach zielarskich oraz ekologicznych butikach na terenie Protaras i Paralimni. Transport i przepisy. Ponieważ są to produkty płynne, buteleczki o pojemności powyżej 100 ml musisz umieścić w bagażu rejestrowanym. Mniejsze flakoniki bez problemu zmieszczą się w bagażu podręcznym.

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Protaras

Robiąc zakupy na Cyprze, pamiętaj, że autentyczność kryje się zazwyczaj krok od głównej promenady Protaras. Odwiedzenie Paralimni rano da Ci dostęp do lokalnego targu i skarbów, o których masowy turysta może jedynie pomarzyć. Kupując cypryjskie przysmaki i rzemiosło bezpośrednio u lokalnych wytwórców, wspierasz tradycję, która bez Twojej pomocy mogłaby bezpowrotnie zaginąć.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie