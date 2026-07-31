Cypryjczycy wierzą, że ten trunek leczy przeziębienie i złamane serce. W najcenniejszej wersji pachnie cynamonem i goździkami

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Narodowy przysmak z certyfikatem, czyli dlaczego musisz kupić prawdziwy ser halloumi
Żadna wizyta na Cyprze nie może obyć się bez spróbowania słynnego, „skrzypiącego” sera halloumi. Ten półtwardy przysmak z mleka koziego i owczego, z dodatkiem świeżej mięty, nie topi się podczas grillowania. To absolutny król cypryjskiego stołu, który po powrocie przeniesie Cię prosto do słonecznych tawern.
- Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy ser posiada unijny certyfikat Chronionej Nazwy Pochodzenia (PDO). Szukaj na opakowaniu napisu „Halloumi” (lub „Χαλλούμι”) oraz unijnego logo. Autentyczny smak gwarantuje tradycyjny dodatek mleka koziego i owczego, a nie wyłącznie krowiego.
- Gdzie szukać? Najlepszy, rzemieślniczy ser znajdziesz na porannym targu Paralimni Open Market lub w lokalnych mleczarniach w okolicach Protaras, z dala od typowo turystycznych supermarketów.
- Transport i przepisy. Ser pakowany jest próżniowo. Możesz przewozić go w bagażu podręcznym, o ile nie znajduje się w płynnej solance (wtedy musi trafić do bagażu rejestrowanego).
Ognisty duch wyspy, czyli dlaczego warto wybrać tradycyjną zivanię
Jeśli szukasz mocniejszego cypryjskiego akcentu, zivania będzie idealnym wyborem. To tradycyjny, bezbarwny trunek o zawartości alkoholu od 40% do 60%, destylowany z wytłoków winogronowych. Cypryjczycy żartują, że zivania leczy wszystko – od przeziębienia po złamane serce.
- Jak rozpoznać oryginał? Autentyczna zivania ma chronione oznaczenie geograficzne. Oprócz klasycznej wersji możesz znaleźć też wyjątkową, czerwoną zivanię, która leżakowała w dębowych beczkach i pachnie cynamonem oraz goździkami.
- Gdzie szukać? Wybierz się do wyspecjalizowanych sklepów z alkoholem (tzw. cavy) w Protaras lub Paralimni, omijając typowo turystyczne supermarkety.
- Transport i przepisy. Ze względu na przepisy dotyczące płynów, butelkę musisz spakować do bagażu rejestrowanego. Owiń ją dokładnie miękkimi ubraniami, aby bezpiecznie dotarła do domu.
Zapach cypryjskich ogrodów, czyli dlaczego woda różana z Agros to idealny upominek
Wioska Agros, położona wysoko w górach Troodos, słynie na całym świecie z uprawy dzikiej róży damasceńskiej. Wytwarzana tam woda różana (rodostagma) oraz kosmetyki na jej bazie to kwintesencja naturalnej pielęgnacji. To wyjątkowo zmysłowy upominek, który pozwoli obdarowanej osobie poczuć luksus rodem z cypryjskiego spa.
- Jak rozpoznać oryginał? Szukaj produktów z wyraźnym oznaczeniem pochodzenia z wioski Agros (często posiadają one certyfikaty PGI). Oryginalna woda różana to w 100% czysty, naturalny destylat bez dodatku syntetycznych aromatów.
- Gdzie szukać? Autentyczne kosmetyki różane i wodę destylowaną znajdziesz w aptekach, sklepach zielarskich oraz ekologicznych butikach na terenie Protaras i Paralimni.
- Transport i przepisy. Ponieważ są to produkty płynne, buteleczki o pojemności powyżej 100 ml musisz umieścić w bagażu rejestrowanym. Mniejsze flakoniki bez problemu zmieszczą się w bagażu podręcznym.
O tym pamiętaj, pakując walizkę w Protaras
Robiąc zakupy na Cyprze, pamiętaj, że autentyczność kryje się zazwyczaj krok od głównej promenady Protaras. Odwiedzenie Paralimni rano da Ci dostęp do lokalnego targu i skarbów, o których masowy turysta może jedynie pomarzyć. Kupując cypryjskie przysmaki i rzemiosło bezpośrednio u lokalnych wytwórców, wspierasz tradycję, która bez Twojej pomocy mogłaby bezpowrotnie zaginąć.