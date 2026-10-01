Farma Dyń przed Westfield Arkadia. Jesienny klimat w sercu Warszawy – wstęp bezpłatny

Jesień ma swój własny klimat. Dynie, cynamon, kubek gorącej kawy, ciepłe światła i zdjęcia wśród pomarańczowych dekoracji już od kilku sezonów są nieodłączną częścią tej pory roku. Coraz chętniej szukamy miejsc, które pozwalają celebrować sezon nie tylko przy okazji weekendowego wyjazdu, ale także na co dzień.

W tym roku Westfield Arkadia przenosi klimat popularnych farm dyniowych do centrum miasta.

Od 1 do 31 października przestrzeń przed centrum handlowym wypełnią setki dyń, dekoracyjne kompozycje, girlandy świetlne i jesienne aranżacje. Pojawią się też miejsca stworzone z myślą o zdjęciach – selfie point oraz specjalne lustro, przy którym będzie można złapać swój idealny jesienny kadr.

To propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i grup znajomych czy wszystkich tych, którzy po prostu lubią jesień i chcą na chwilę zanurzyć się w jej klimacie.

- Jeszcze niedawno wspólnie celebrowaliśmy lato podczas naszego dwumiesięcznego Westfield Summer Festival, a już teraz zapraszamy naszych klientów do kolejnej sezonowej odsłony Westfield Arkadia. Tym razem stawiamy na jesień – dynie, światła, sezonowe smaki i przestrzeń, w której można spotkać się z bliskimi i po prostu dobrze spędzić czas. Chcemy, żeby każda pora roku w Westfield Arkadia miała swój wyjątkowy charakter i dawała naszym klientom kolejny powód, żeby do nas wracać – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Dyniowy kadr, kawa i cynamonka

Jesienny spacer najlepiej smakuje z czymś ciepłym w dłoni. Dlatego klimat Farmy Dyń uzupełni food truck Kaff&Race. Na miejscu będzie można sięgnąć po aromatyczną kawę, cynamonki, rozgrzewający jesienny napar oraz dyniowe propozycje. Można więc najpierw zrobić idealne zdjęcie wśród dyń, a później zatrzymać się na chwilę przy kawie i czymś słodkim.

Jesienny przystanek w środku miasta

Farma Dyń ma być miejscem, do którego można wpaść spontanicznie – przy okazji zakupów, po pracy, podczas rodzinnego spaceru albo spotkania ze znajomymi. Nie trzeba planować wyjazdu za miasto ani czekać na weekend. Jesienny klimat będzie dostępny przez cały październik, w samym sercu miasta.

Farma Dyń będzie działać od 1 do 31 października, codziennie w godzinach 10:00–22:00. Strefa gastronomiczna z food truckiem Kaff&Race będzie funkcjonować od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00–20:00

Wstęp do Farmy Dyń jest bezpłatny.