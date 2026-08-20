Gorące źródła i pyszne jedzenie niespełna dwie godziny z Polski. Tylko dziś kupisz bilety znacznie taniej

Kierunek Węgry! Z których polskich miast polecisz bezpośrednio?

Podróż do legendarnej stolicy Węgier jest prostsza, niż myślisz. Różowy przewoźnik oferuje szybkie, bezpośrednie loty z czterech głównych polskich lotnisk, dzięki czemu w niespełna dwie godziny znajdziesz się w sercu Budapesztu. Oto skąd możesz wystartować bezpośrednio:

Warszawa (WAW) – codzienne, regularne rejsy z Lotniska Chopina to idealna opcja na weekendowy spontaniczny wylot lub dłuższy urlop.

– codzienne, regularne rejsy z Lotniska Chopina to idealna opcja na weekendowy spontaniczny wylot lub dłuższy urlop. Kraków (KRK) – mieszkańcy południowej Polski mogą wygodnie i szybko wystartować na pokładzie samolotu prosto z podkrakowskich Balic.

– mieszkańcy południowej Polski mogą wygodnie i szybko wystartować na pokładzie samolotu prosto z podkrakowskich Balic. Gdańsk (GDN) – bezpośrednie połączenie z Trójmiasta pozwala przenieść się znad Bałtyku wprost nad brzegi Dunaju.

– bezpośrednie połączenie z Trójmiasta pozwala przenieść się znad Bałtyku wprost nad brzegi Dunaju. Wrocław (WRO) – z dolnośląskiego lotniska dolecisz do stolicy Węgier szybko, komfortowo i bez uciążliwych przesiadek.

Mieszkańcy innych regionów (np. Poznania czy Katowic) nie mają obecnie do dyspozycji bezpośrednich lotów Wizz Air do Budapesztu, mogą jednak łatwo zaplanować podróż, korzystając z oferty sąsiednich portów lotniczych.

Jesienny Budapeszt – dlaczego to idealny moment na podróż?

Kiedy letnie upały ustępują miejsca łagodnej jesieni, Budapeszt zmienia się w prawdziwy raj dla poszukiwaczy niezapomnianych wrażeń. Wyobraź sobie wieczorny spacer wzdłuż Dunaju, gdy monumentalny gmach Parlamentu mieni się tysiącami złotych świateł. To idealna pora, aby zaszyć się w jednym ze słynnych ruin bars w klimatycznej dzielnicy żydowskiej, popijając lokalne wino Tokaj.

Na miłośników relaksu czekają legendarne termy – historyczne łaźnie Széchenyi lub Gellért, gdzie gorąca, parująca woda mineralna koi zmysły pod gołym niebem. Węgry to także niesamowita kulinarna przygoda: od rozgrzewającej zupy gulaszowej, przez chrupiące langosze z czosnkiem i śmietaną, aż po słodki kołacz pachnący cynamonem. Dzięki błyskawicznej wyprzedaży ten wyjątkowy klimat jest teraz na wyciągnięcie ręki za ułamek standardowej ceny.

W galerii poniżej znajdziesz: Szybka ucieczka po słońce. 9 rajskich kierunków bezpośrednio z Polski

10

Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Ta wyjątkowa oferta to klasyczny, jednodniowy błysk – trzeba działać natychmiast, aby zarezerwować najtańsze bilety lotnicze na pokładzie samolotu.

Czas na rezerwację: Promocja trwa wyłącznie dziś! Rezerwacji należy dokonać w dniu 20 sierpnia 2026 roku (do godziny 23:59 CET ).

Promocja trwa wyłącznie dziś! Rezerwacji należy dokonać w dniu (do godziny ). Okres podróży: Wyprzedażą objęte są wybrane loty w terminie od 1 września do 11 grudnia 2026 roku – to doskonały moment na zaplanowanie złotego, jesiennego urlopu.

Wyprzedażą objęte są wybrane loty w terminie od – to doskonały moment na zaplanowanie złotego, jesiennego urlopu. Dodatkowe zniżki / Kody: Członkowie WIZZ Discount Club Standard mogą zaoszczędzić nawet do 60 euro na lot w obie strony dla dwóch osób (zniżka wynosi 10 euro na bilet za każdy lot oraz 5 euro rabatu na bagaż rejestrowany).

Członkowie mogą zaoszczędzić nawet do na lot w obie strony dla dwóch osób (zniżka wynosi na bilet za każdy lot oraz rabatu na bagaż rejestrowany). Ważne wyłączenia: Oferta dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych dokonanych na stronie wizzair.com lub w aplikacji mobilnej WIZZ. Promocja nie ma zastosowania do rezerwacji grupowych i dotyczy ceny biletu z wyłączeniem opłaty administracyjnej.

Ostatni krok do podróży marzeń

Nie pozwól, aby ta szansa przeszła obok Ciebie. Taryfy promocyjne znikają w mgnieniu oka, a liczba miejsc w najniższych cenach jest ściśle ograniczona. Wejdź na oficjalną stronę przewoźnika Wizz Air lub uruchom aplikację mobilną WIZZ, wybierz swoje lotnisko startowe i zarezerwuj bilet na Węgry już teraz. Twoja jesienna przygoda zaczyna się dzisiaj!