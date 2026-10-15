Halloween po włosku. Nad Gardą można spędzić je w zamku, na górskim szlaku, wśród tysięcy dyń, a nawet w parku rozrywki

Jezioro Garda, popularny kierunek Polaków, w okresie Halloween staje się areną niezwykłych atrakcji, oferując unikalne jesienne doświadczenia poza sezonem.

Odkryj mroczne wycieczki na Monte Baldo, magiczne zamki, pola dyń i tematyczne wydarzenia, które gwarantują niezapomnianą zabawę dla całej rodziny.

Sprawdź, jak przeżyć włoskie Halloween i dlaczego to idealny pretekst na pełen wrażeń jesienny wyjazd!

Jezioro Garda od lat znajduje się w czołówce ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Jak pokazują najnowsze trendy turystyczne, polscy podróżni coraz chętniej wracają nad włoskie jezioro również poza szczytem sezonu. Od połowy września do początku listopa W Polsce Halloween najczęściej oznacza przebrania, dynie i imprezy. Nad jeziorem Garda lista możliwości jest znacznie dłuższa – można założyć kostium i ruszyć nocą na Monte Baldo, wejść do średniowiecznego zamku Avio albo wybrać się na jedno z pól dyń. Nic dziwnego, że włoskie Halloween może być dla polskich turystów ciekawym pretekstem do jesiennego wyjazdu.

Rejon jeziora Garda tętni jesiennymi atrakcjami, oferując bogaty program wydarzeń dla rodzin z dziećmi, miłośników trekkingu oraz osób szukających relaksu.

Z rozmów z naszymi polskimi gośćmi wiemy, że Halloween w Polsce z roku na rok staje się coraz popularniejsze – szczególnie wśród rodzin, które szukają pomysłów na wspólne spędzenie tego czasu. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i pokazać, że podczas jesiennego pobytu nad Gardą można przeżyć Halloween na wiele różnych sposobów – od rodzinnych atrakcji i pól dyń po nocną wyprawę w góry czy wizytę w średniowiecznym zamku

- mówi Elena Oppizzi, koordynatorka LagodiGardaCamping.

Jednym ze sposobów na spędzenie Halloween nad Gardą są tematyczne weekendy organizowane na terenie wiosek kempingowych. W programie znajdują się m.in. wycinanie dyń, konkursy na przebrania i dekoracje zakwaterowania, poszukiwanie duchów oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Osoby, które chcą wykorzystać ten czas również na odkrywanie okolicy, mogą z kolei wybrać się na wydarzenia organizowane w historycznych obiektach lub wyruszyć na halloweenową wyprawę w góry.

Halloween w średniowiecznej twierdzy

Jedną z najbardziej filmowych propozycji jest Halloween na zamku Avio. W dniach 24, 25 i 31 października 2026 roku średniowieczna twierdza zamieni się w scenerię dla specjalnych, rodzinnych wycieczek z przewodnikiem. Lokalne grupy teatralne poprowadzą uczestników przez historie i legendy związane z zamkiem, tworząc wydarzenie łączące zwiedzanie z atmosferą rodem z horroru.

Halloween można spędzić także na górskim szlaku. 30 października odbędzie się wycieczka w przebraniach na Monte Baldo, podczas której uczestnicy ruszą z przewodnikiem w kierunku podnóża Cima Costabella. W planie jest również kolacja w schronisku Chierego i nocny powrót. W tym przypadku halloweenowy kostium trzeba połączyć z plecakiem i butami trekkingowymi.

Dynie w roli głównej

Na rodzinnych wyjazdach królują z kolei dynie. Od 12 września do 1 listopada w La Collina di Matilde w Desenzano del Garda działa Wioska Dyń. Tysiące dyń, jesienne dekoracje i sceneria inspirowana amerykańskimi Pumpkin Patch tworzą miejsce, które jest jednocześnie atrakcją dla dzieci i naturalnym plenerem do jesiennych zdjęć. Na odwiedzających czekają także zwierzęta z gospodarstwa.

Podobny klimat można znaleźć w Polu Dyń w Bussolengo. Od 26 września do 1 listopada najmłodsi mogą korzystać m.in. z basenu kukurydzianego i nowej trasy z elektrycznymi mini traktorami. Całość uzupełnia jesienna gastronomia – zarówno na słodko, jak i na wytrawnie.

Gardaland zamiast klasycznej imprezy

Ci, którzy Halloween kojarzą przede wszystkim z mocnymi emocjami, mogą wybrać Gardaland Magic Halloween, organizowany od 12 września do 1 listopada. Park rozrywki przybiera czarno-pomarańczowe barwy, a odwiedzających witają wampiry, duchy, nietoperze i inne halloweenowe postacie. W programie znalazły się również specjalne pokazy oraz sezonowe przekąski.

Halloween nie tylko dla najmłodszych

31 października halloweenową atmosferę będzie można poczuć również w samej Gardzie. Na odwiedzających czekać będą m.in. artyści uliczni w klimacie horroru, malowanie twarzy, Halloween Baby Dance, figury z balonów, fotopunkt oraz strefa „trick or treat”. Z kolei 1 listopada Halloween odbędzie się w Parco Giardino Sigurtà, gdzie podczas dziewiątej edycji wydarzenia ogród zamieni się w jesienną scenografię pełną dyni, dekoracji inspirowanych horrorem i kolorów. W programie znalazły się warsztaty, gry i występy dla najmłodszych.

Halloween jest dla nas ciekawym przykładem tego, jak zmienia się sposób, w jaki Polacy podróżują jesienią. Coraz częściej nie czekamy już na wakacje, żeby wyjechać – szukamy konkretnych powodów, żeby spędzić kilka dni w innym miejscu. Halloween daje taki pretekst, a Garda pozwala połączyć go z czymś więcej: lokalnymi aktywnościami, jesiennym krajobrazem i odkrywaniem regionu w znacznie spokojniejszej atmosferze niż latem

– dodaje Elena Oppizzi z LagodiGardaCamping.

Camping jako baza jesiennego wyjazdu

Atrakcje związane z Halloween odbywają się w różnych częściach regionu, dlatego jesienią warto wybrać nocleg, który ułatwi zaplanowanie kilku punktów programu podczas jednego wyjazdu. LagodiGardaCamping może służyć jako baza wypadowa zarówno do Gardalandu i miejscowości po wschodniej stronie jeziora, jak i do ciekawych miejsc położonych nieco dalej od brzegu.

Dzięki temu Halloween może być nie tylko okazją do jednodniowego wypadu, ale również pretekstem do kilkudniowego jesiennego pobytu nad jeziorem Garda, połączonego z degustacją włoskiej kuchni, spacerami i odkrywaniem okolicy po zakończeniu letniego sezonu.

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