Kilka dni w stolicy Chorwacji. Dlaczego warto wybrać się na city break w Zagrzebiu?

Zapomnij o letnich kurortach! Zagrzeb to jesienna perełka, idealna na city break, dostępna z Polski w mniej niż 2 godziny lotu. Odkryj urokliwe Górne Miasto, tętniący życiem targ Dolac i zaskakujące Muzeum Zerwanych Związków, które zmieniają perspektywę. Chcesz poznać Chorwację z innej strony? Sprawdź, jak zaplanować weekendowy wyjazd i zanurz się w niepowtarzalnej atmosferze stolicy!



Chorwacja to destynacja, którą warto odwiedzić nie tylko w sezonie letnim. Jesień to dobry moment, aby skierować uwagę na Zagrzeb – miasto, łączące historię, kulturę, lokalną gastronomię i codzienne miejskie życie. Dodatkowym atutem jest coraz lepsza dostępność lotnicza z Polski. Z Warszawy do chorwackiej stolicy można przez cały rok polecieć bezpośrednio z lotniska Chopina, a w siatce jesienno-zimowej również z lotniska Warszawa-Modlin. Lot trwa około 1 godz. 40 min, dzięki czemu Zagrzeb staje się idealnym kierunkiem również na krótki, kilkudniowy wyjazd.

Miasto na kilka dni

Zagrzeb dobrze sprawdza się jako kierunek, który można poznawać bez napiętego planu. Historyczne centrum skupia wiele najważniejszych miejsc w stosunkowo niewielkiej odległości. Górne Miasto, czyli Gornji Grad, zachowało kameralną zabudowę, brukowane ulice i place związane z najstarszą historią chorwackiej stolicy. Można stąd zejść w stronę placu Bana Josipa Jelačicia, Dolnego Miasta i reprezentacyjnych parków oraz ulic. Dodatkową atrakcję stanowi Uspinjača – kolej linowo-terenowa łącząca Dolne i Górne Miasto. Przejazd trwa zaledwie około 64 sekund.

Jedną z najbardziej charakterystycznych części centrum jest ulica Tkalčićeva. Pełna kawiarni, restauracji i lokalnych sklepów, pozostaje popularnym miejscem spotkań mieszkańców i odwiedzających Zagrzeb przez cały rok. Oficjalna organizacja turystyczna miasta proponuje nawet gotowy program „Zagrzeb w 72 godziny”, pokazując, że trzy dni wystarczą, aby zobaczyć najważniejsze zabytki i muzea, spróbować lokalnej kuchni i po prostu cieszyć się czasem spędzonym w mieście.

Dolac i Zagrzeb od kuchni

Jednym z miejsc, które najlepiej pokazują codzienną stronę miasta, jest Dolac – targ położony obok głównego placu. Od niemal stu lat mieszkańcy kupują tu warzywa, owoce, sery, mięso, ryby i inne produkty przywożone z różnych części Chorwacji. Targ bywa nazywany „brzuchem Zagrzebia” i pozostaje nie tylko miejscem zakupów, lecz także jednym z punktów codziennych spotkań.

Zagrzeb daje również okazję do poznania kuchni kontynentalnej Chorwacji. W menu lokalnych restauracji pojawiają się m.in. štrukli – ciasto nadziewane świeżym białym serem, przyrządzane w wersji gotowanej lub zapiekanej. Może być podawane jako danie główne lub jako deser. Spotkanie przy kawie jest tu częścią codzienności, a stoliki w centrum miasta pozostają popularnym miejscem spotkań mieszkańców nie tylko latem.

Muzea, które wychodzą poza klasyczny schemat

City break w Zagrzebiu można oprzeć także na kulturze. Obok klasycznych galerii i muzeów miasto ma miejsca, które trudno znaleźć w innych europejskich stolicach. Jednym z nich jest Muzeum Zerwanych Związków, którego kolekcję tworzą przedmioty związane z zakończonymi relacjami i historie ich dawnych właścicieli z różnych części świata.

Kulturalną mapę miasta uzupełniają galerie, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz instytucje prezentujące historię i sztukę Chorwacji. Dzięki temu jesienny pobyt nie musi zależeć od pogody, część dnia można spędzić na ulicach i placach miasta, a część przeznaczyć na wystawy czy muzea.

Zielona strona chorwackiej stolicy

Choć Zagrzeb jest największym miastem Chorwacji, w jego centrum nie brakuje terenów zielonych. Park Zrinjevac wraz z innymi parkami i placami Dolnego Miasta tworzą przestrzeń do spacerów pomiędzy zabytkową zabudową. Nieco dalej od ścisłego centrum położony jest Maksimir, jeden z najstarszych parków miejskich w Europie, na którego terenie znajduje się także zoo. Park może być naturalnym uzupełnieniem kilkudniowego pobytu dla osób, które poza zwiedzaniem chcą spędzić czas na świeżym powietrzu.

Chorwacja również na krótki wyjazd

Zagrzeb pokazuje inną stronę kraju niż ta najlepiej znana z letnich podróży nad Adriatyk. Stolica łączy środkowoeuropejską architekturę z chorwacką kuchnią i kulturą. Rozwijająca się oferta bezpośrednich lotów z Warszawy dodatkowo sprawia, że wyjazd do Zagrzebia nie musi oznaczać długiego urlopu ani skomplikowanego planowania.

Chorwacja ma wiele do zaoferowania przez cały rok. Idealnym przykładem jest Zagrzeb, w którym można połączyć zwiedzanie i odkrywanie lokalnych smaków z relaksującymi spacerami wśród zabytkowych alejek i zielonych parków

– mówi Małgorzata Kowalska, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.

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