Polacy coraz chętniej wybierają Afrykę na zimę

Najnowsze dane Wakacje.pl pokazują, że zainteresowanie afrykańskimi kierunkami utrzymuje się na wysokim poziomie i systematycznie rośnie. W analizie dotyczącej mniej oczywistych podróży na kontynent – z wyłączeniem Egiptu, Tunezji i Maroka – najpopularniejszymi kierunkami pozostają Kenia i Zanzibar w Tanzanii. Najbardziej dynamiczny wzrost notuje jednak Gambia, gdzie liczba rezerwacji jest obecnie niemal trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Wyraźnie rośnie również Mauritius (+42 proc.), a coraz większe zainteresowanie widać także w przypadku Seszeli i Senegalu.

Rezerwacje nadal koncentrują się przede wszystkim wokół regionów wypoczynkowych – Zanzibaru, wybrzeża Mombasy w Kenii, wyspy Sal na Wyspach Zielonego Przylądka, okolic Bandżulu w Gambii oraz wybrzeży Mauritiusa. Około dwóch trzecich rezerwacji stanowią podróże par. Najczęściej punktem wyjścia jest wypoczynek w hotelu przy plaży, uzupełniany o safari, zwiedzanie lub lokalne wycieczki.

Jak wynika z danych platformy, dominujący dziś model podróży pozostawia jednak sporo przestrzeni na odkrywanie Afryki poza hotelowym resortem.

– Jeśli chodzi o kierunki afrykańskie, inne niż Egipt, Maroko czy Tunezja, widzimy charakterystyczny model wyjazdu: pobyt w nadmorskim hotelu, najczęściej w Kenii lub na Zanzibarze, z możliwością rozszerzenia go o safari albo wycieczki pokazujące lokalny koloryt z dala od hotelowego kompleksu. Są klienci, którzy od razu nastawiają się na objazd, by zobaczyć jak najwięcej, są tacy, którzy wybierają wypoczynek w jednym miejscu i dawkowanie lokalnych doświadczeń, by aktywność połączyć z beztroskim nicnierobieniem na rajskiej plaży. A kierunki afrykańskie są na oba te scenariusze doskonałą odpowiedzią. - Marzena Buczkowska-German, ekspertka ds. rynku turystycznego w Wakacje.pl

To właśnie ten drugi wymiar podróży otwiera znacznie więcej możliwości. Ciekawym doświadczeniem może być nie tylko safari czy wycieczka poza resort, ale również sam wybór miejsca, w którym się zatrzymamy – przy potężnym wodospadzie, pośrodku pustyni, kilka metrów nad ziemią czy w samym sercu tropikalnego lasu.

Afryka zimą? Wszystko zależy od miejsca

Afryka nie ma jednego sezonu turystycznego, a warunki do podróżowania znacząco różnią się w zależności od regionu. W Kenii okres od grudnia do marca należy do cieplejszych i bardziej suchych miesięcy, dlatego to popularny czas na podróże po kraju. W Ugandzie grudzień–luty przypada na jedną z dwóch suchszych pór roku, co sprzyja trekkingom w rejonie lasu Bwindi. W Tanzanii styczeń i luty są szczególnie interesujące w ekosystemie Serengeti, gdzie w tym okresie trwa sezon wycieleń stad gnu.

Inaczej wygląda ten czas w Angoli. Od listopada trwa pora deszczowa, dzięki której wodospady Kalandula nabierają mocy, a otaczający je krajobraz staje się intensywnie zielony. W Namibii polska zima przypada natomiast na miejscowe lato – temperatury są wyższe i pojawiają się opady, podczas gdy najbardziej suchy okres trwa przede wszystkim od maja do października. Pustynne regiony kraju pozostają jednak kierunkiem całorocznym, a zmieniające się warunki pozwalają oglądać je w zupełnie różnych odsłonach.

Termin podróży warto więc dopasować do tego, czego chcemy doświadczyć – trekkingu w tropikalnym lesie, pustynnego krajobrazu, wodospadów w pełni ich mocy czy sezonowych zjawisk przyrodniczych.

Angola: noc przy wodospadach Kalandula

Wodospady Kalandula w prowincji Malanje należą do najbardziej charakterystycznych krajobrazów Angoli. Wody rzeki Lucala spadają tu z wysokości około 105 metrów na szerokim, liczącym około 400 metrów skalnym progu. W porze deszczowej kaskada nabiera szczególnej mocy, nad doliną unosi się wodna mgła, a okoliczna roślinność przybiera intensywnie zielony kolor.

W bezpośrednim sąsiedztwie wodospadów znajduje się Pousada Calandula – kameralny obiekt pozwalający zostać w tym miejscu dłużej niż podczas jednodniowej wycieczki. Pokoje wyposażone są w prywatne łazienki i balkony z widokiem na otaczającą zieleń i krajobraz Kalanduli, a na miejscu działa restauracja serwująca dania kuchni angolskiej i międzynarodowej.

Pobyt daje możliwość obserwowania wodospadów o różnych porach dnia, spacerów po okolicy czy spędzenia spokojnego wieczoru przy odgłosie spadającej wody. W tym przypadku wyjątkowość noclegu wynika przede wszystkim z jego położenia – tuż obok jednego z najbardziej imponujących miejsc przyrodniczych Angoli.

Namibia: łóżko pod pustynnym niebem

NamibRand Nature Reserve na południu Namibii obejmuje ponad 200 tys. hektarów chronionego pustynnego krajobrazu – rozległych równin, wydm i pasm górskich. Region znany jest także z wyjątkowo dobrych warunków do obserwowania nocnego nieba i posiada status International Dark Sky Reserve.

W samym środku tego krajobrazu działa Wolwedans, a jedną z jego najbardziej kameralnych propozycji jest Mountain View Suite. Prywatny apartament położony jest niedaleko Desert Lodge, ale zapewnia pełne poczucie odosobnienia. Składa się z przestronnej sypialni z łazienką, salonu i kuchni, a przed budynkiem znajduje się taras z niewielkim basenem, zewnętrzną łazienką i miejscem na ognisko.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest star-gazing bed ustawione na werandzie. W ciepłe noce można przenieść nocleg na zewnątrz i zasnąć pod pustynnym niebem. Goście mają również do dyspozycji prywatnego przewodnika, samochód i kucharza, a pobyt można połączyć z wyprawami po pustyni, e-bike'ami, jazdą konną czy lotem balonem.

To jedno z tych miejsc, w których doświadczenie zaczyna się od samej przestrzeni: ciszy, zmieniającego się światła i widoku sięgającego daleko poza granice hotelowego tarasu.

Kenia: noc w „ptasim gnieździe” nad Laikipią

Laikipia w centralnej Kenii, położona na północ od Mount Kenya, to region rozległych równin i obszarów chronionych, w których projekty związane z ochroną przyrody funkcjonują obok lokalnych społeczności i turystyki. Właśnie tutaj znajduje się Segera Retreat.

Jedną z najbardziej niezwykłych możliwości noclegu jest NAY PALAD Bird Nest – podniesiona ponad ziemię konstrukcja przypominająca ogromne ptasie gniazdo. Na jej szczycie znajduje się łóżko przygotowane do spania pod otwartym niebem. Piętro niżej mieści się zamknięta sypialnia z prywatną łazienką i zewnętrznym prysznicem, dzięki czemu ostateczną decyzję o tym, gdzie spędzić noc, można podjąć dopiero po zachodzie słońca. Sam pobyt ma także własny rytuał. Wieczorem na gości czeka kolacja w piknikowym stylu i napoje przy świecach, a rano śniadanie i kawa dostarczane są bezpośrednio do gniazda. Największe wrażenie pozostawia jednak sama perspektywa: otwarta przestrzeń Laikipii, nocne niebo i odgłosy przyrody docierające do miejsca położonego kilka metrów nad ziemią.

Uganda: kilka dni w lesie Bwindi

Bwindi Impenetrable National Park w południowo-zachodniej Ugandzie to górski las deszczowy wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jedno z najważniejszych siedlisk goryli górskich. Żyją tu także liczne gatunki innych naczelnych, ptaków i motyli, a gęsta roślinność i mgła unosząca się nad koronami drzew tworzą jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów kraju.

W granicach parku znajduje się Gorilla Forest Lodge, an A&K Sanctuary. Obiekt został ponownie otwarty w czerwcu 2025 roku po kompleksowej przebudowie. Tworzy go dziesięć wolnostojących apartamentów rozmieszczonych pośród drzew. Każdy ma własny taras, duże przeszklenia i wnętrza wykorzystujące lokalne materiały. W lodge'u znajduje się również restauracja, lounge oraz spa z gabinetami wychodzącymi na strumień. Z obiektu można wyruszyć na trekking w poszukiwaniu goryli, spacery po lesie z przewodnikiem, obserwację ptaków czy wycieczkę do wodospadu Munyaga. Położenie sprawia, że las towarzyszy gościom przez cały pobyt – od porannej mgły i śpiewu ptaków po widok małp przemieszczających się pomiędzy drzewami. Sam nocleg staje się przedłużeniem doświadczenia Bwindi.

Tanzania: Serengeti i niezwykła historia Dunia Camp

Serengeti jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekosystemów Afryki, ale jego krajobraz i rytm życia zwierząt zmieniają się wraz z porami roku. Styczeń i luty są szczególnie interesujące ze względu na okres wycieleń stad gnu na południu ekosystemu, natomiast centralne Serengeti pozostaje dobrym punktem do obserwacji dzikiej przyrody przez cały rok.

W tej części parku znajduje się Dunia Camp, kameralny camp z przestronnymi namiotowymi apartamentami wpisanymi w otwarty krajobraz Serengeti. Każdy posiada prywatną werandę, a wspólne przestrzenie obejmują restaurację oraz miejsca stworzone do odpoczynku i obserwacji otoczenia. Dni można spędzać na wyjazdach z przewodnikami, wracając wieczorem do campu położonego pośród sawanny.

Autor: Voice4Africa/ Materiały prasowe