Loty w środku tygodnia są zawsze tańsze? Prawda może zaskoczyć podróżników

Analiza danych Kiwi.com ujawnia, że dzień wylotu ma kluczowy wpływ na cenę biletu, oferując szansę na znaczące oszczędności w podróżach.

Polacy płacą średnio o 6,2% więcej za weekendowe loty, a na popularnych kierunkach, jak Portugalia, różnica w cenie sięga aż 14%.

Nie przegap okazji! Odkryj, które dni tygodnia są najtańsze i jak prosta zmiana terminu pozwoli Ci latać znacznie taniej.

Piątek–niedziela czy wtorek–czwartek? To zależy

Jak wynika z danych Kiwi.com, firmy z branży travel-tech, dzień wylotu może mieć wpływ na koszt podróży. W przypadku polskich podróżnych wybierających się za granicę średnia cena biletu na lot z wylotem od piątku do niedzieli wynosi 124 euro za osobę. Dla lotów od wtorku do czwartku jest to 116 euro. Oznacza to, że podróżujący w weekend płacą średnio o 6,2% więcej.

Różnice są jednak znacznie większe, gdy przyjrzymy się konkretnym kierunkom. Na pierwszym miejscu znajduje się Portugalia – średnia cena biletu na lot weekendowy wynosi tam 183 euro za osobę, podczas gdy w przypadku wylotów w środku tygodnia jest to 160 euro. To różnica sięgająca 14%. Na drugim miejscu znajduje się Chorwacja, gdzie weekendowe loty są średnio o 11% droższe.

Na szczęście nie zawsze różnice są aż tak duże. W przypadku podróży do Norwegii, na Maltę, do Francji czy Wielkiej Brytanii różnica między cenami lotów weekendowych i tych w środku tygodnia wynosi od zaledwie 1,4% do 2,3%. Dane Kiwi.com pokazują więc, że zmiana terminu wyjazdu może pomóc zaoszczędzić, ale potencjalne oszczędności w dużej mierze zależą od wybranego kierunku.

Podobny trend widać również w przypadku podróży krajowych. Średnia cena biletu na lot w Polsce z wylotem od piątku do niedzieli wynosi 110 euro za osobę, a przy wylotach od wtorku do czwartku – 100 euro. To różnica na poziomie 9,7%.

Coraz więcej osób wybiera krótkie wyjazdy, by odkrywać Europę, i nietrudno zrozumieć dlaczego. Nawet kilka dni poza domem pozwala odpocząć, nabrać energii i poznać nowe miejsca. W badaniu konsumenckim zleconym przez Kiwi.com w 2025 roku, przeprowadzonym na sześciu europejskich rynkach, ponad 30% respondentów zadeklarowało, że planuje podróżować po Europie dwa–trzy razy w ciągu roku. Warto jednak pamiętać, że loty w środku tygodnia nie zawsze są tańsze. Choć często tak się zakłada, nie ma tu jednej uniwersalnej zasady. Jak pokazują dane Kiwi.com, wszystko zależy od kierunku, a w niektórych przypadkach loty weekendowe mogą być znacznie bardziej przystępne cenowo

– mówi Daniela Chovancova, rzeczniczka Kiwi.com.

Portugalia coraz popularniejsza wśród polskich podróżnych

Dane Kiwi.com pokazują, że Włochy i Hiszpania pozostają najchętniej wybieranymi kierunkami jesiennych podróży Polaków. Nie są to jednak jedyne kraje, które zyskują na popularności. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się Portugalia, która odnotowała największy wzrost rok do roku wśród dziesięciu najpopularniejszych krajów docelowych. Liczba pasażerów podróżujących do tego kraju wzrosła o 55,5%.

Na popularności zyskują również Turcja i Norwegia – liczba pasażerów wybierających te kierunki zwiększyła się odpowiednio o 44% i 42%.

Wzrosty widać także w przypadku innych europejskich kierunków. Liczba pasażerów podróżujących na Maltę wzrosła rok do roku o 37%, do Grecji o 34%, a do Hiszpanii o 29%.

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