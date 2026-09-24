Najbardziej znany las na świecie jest w Polsce. Drzewa rosną inaczej, a wszystko przez klątwę, którą miała rzucić tajemnicza księżniczka

W gminie Gryfino znajduje się Krzywy Las, którego tajemnicze drzewa intrygują świat i owiane są licznymi, fascynującymi legendami.

Niezwykłe sosny, wygięte pod kątem 90 stopni, stanowią fenomen, dla którego nauka ma zaskakujące wyjaśnienie, dalekie od nadprzyrodzonych mocy.

Odkryj prawdziwe powody ich unikalnego wzrostu i sprawdź, czy nowe nasadzenia również zostaną celowo ukształtowane w ten sposób.

Polski las, o którym mówi cały świat

W gminie Gryfino, w pobliżu Doliny Dolnej Odry i Elektrowni „Dolna Odra” znajduje się wyjątkowy las. To miejsce niczym z baśni i legend, które zachwyca każdego wędrowca. Niemalże cały świat rozpisuje się o tym niezwykłym miejscu. Czy powstało w wyniku klątwy rzuconej przez zrozpaczoną księżniczkę, której dziecko wpadło do pobliskiego bagna. Skrzywione drzewa mają stanowić odzwierciedlenie jej bólu i rozpaczy. A może to mityczne anomalie wokół sił grawitacyjnych, które w tym miejscu zmusiła drzewa do wzrastania na przekór siłom natury. A może, w końcu to kosmici, który lądując swoimi okrągłymi spodkami wygięli drzewa? Legend wokół Krzywego Lasu w gminie Gryfinie jest wiele. Co ciekawe, nauka już dawno znalazła wyjaśnienie na ten niezwykły, przyrodniczy fenomen. Nie znaczy to jednak, że przez to stał się on mniej magiczny i wyjątkowy.

Krzywy Las to nic innego jak pomnik przyrody znajdujący się w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim. Prowadzi do niego szlak turystyczny Szczecina Klucz do Mieszkowic. Skąd nazwa Krzywy Las? Wszystko przez kilkadziesiąt sosen, które rosną w nadzwyczajny sposób. Drzewa wygięte są bowiem pod kątem około 90° na wysokości 20 cm na ziemią. Krzywizna niektórych drzew sięga nawet 3 metrów. Daje to wyjątkowe zjawisko, które wygląda niczym zaprzeczenie wszelkich praw natury oraz fizyki. Drzewa w Krzywym lesie zasadzono w latach trzydziestych i od tego czasu zachwycają wędrowców.

Dlaczego drzewa w Krzywym Lesie rosną krzywo?

Nauka ma wiele teorii dotyczących fenomenu Krzywego Lasu. Najpopularniejsza z nich jest działalność ludzi. Uznaje się, że jest to celowe działanie poprzez użytkowanie specjalnych krzywulców stolarskich używanych do budowy mebli oraz łodzi. Badacze uważają, że pnie młodych drzew zostały nacięte przy ziemi, przez co zaczęły rosnąć w bok. Stolarze w ten sposób celowo zmieniali kształt drzew, aby móc je potem wykorzystać do celów budowalnych. Zdaniem profesora Kramera z programu Galileo Krzywy Las mógł także powstać na skutek wycinanie drzew na Boże Narodzenie. Niektórym z sosen pozostawiono ostatnią, dolną gałąź, która zaczęła rosnąć w nienaturalny sposób.

W 2020 roku Gmina Gryfino, Nadleśnictwo Gryfino i Polska Grupa Energetyczna zaczęły współpracować na rzecz rewitalizacji Krzywego Lasu, a rok później utworzono zastępczą powierzchnię, na której posadzono ponad 1000 młodych drzewek. na dalszym etapie zostaną one również poddane procesowi sztucznego wykrzywiania.

Autor: Piokal/ Shutterstock