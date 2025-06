Niezwykłe miejsce na spacer w okolicach Krakowa. Niewiele osób o nim wie, a malowniczy krajobraz jest tylko 30 minut drogi od centrum miasta

Jeśli zastanawiasz się dokąd pojechać z Krakowa na jeden dzień lub gdzie wyruszyć na spacer, by nie tracić czasu na dojazd, ale przeżyć niesamowitą przygodę ten przewodnik jest dla Ciebie. Paweł Gaik — podróżnik, na Instagramie znany jako @zyciepopracy, a także współautor książki „Odetchnij od miasta. Góry” jest mistrzem odnajdywania miejsc wartych uwagi. W najnowszej książce „Wyprawy niedalekie. Kraków i okolice” wydawnictwo Znak, opisuje 55 miejsc w Krakowie i jego okolicach. Znajdziesz ty m.in.: rajski ogród ukryty w centrum miasta, malownicze chatki zalipianek, Źródło Miłości w dolinie Eliaszówki, osnuty chmurami szczyt Babiej Góry, skandynawskie krajobrazy i polskie Malediwy. Na takie wycieczki nie wydasz majątku, nie musisz pakować walizek ani szukać noclegu. Możesz te miejsca odkrywać sam, ze znajomymi, z rodziną albo czworonożnymi przyjaciółmi. Znajdziesz tu pomysły na spacery po mieście, wypady w pobliskie góry, nad wodę i do urokliwych miasteczek – idealne dla każdego i na każdą porę roku. Przewodnik zawiera nowe, niepublikowane trasy wycieczek z opisem spaceru lub szlaku, mapką, szczegółami dojazdu i czasem zwiedzania. Poniżej fragment opisu wycieczki w Skałki Piekarskie.

Skałki Piekarskie - niezwykłe miejsce na spacer 30 minut drogi z Krakowa

W okolicach Piekar przygoda sama wychodzi nam na spotkanie. Choć nie znajdziecie tu oznakowanych szlaków, to przez ten malowniczy zakątek prowadzą wygodne ścieżki i polne drogi. A co najlepsze, najpewniej będziecie mieć go tylko dla siebie, bo turyści rzadko tu zaglądają.

Królowa polskich rzek między Tyńcem a Piekarami płynie pośród urzekająco malowniczego krajobrazu. Przełom Wisły, znany jako Brama Tyniecka, zachwyca swoim urokiem. Na prawym brzegu królują wzgórza: Grodzisko (282 metry n.p.m.) i Klasztorne (233 metry n.p.m.), na którym niczym orzeł czuwający na skale stoi opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu. Celem naszej wyprawy są Skałki Piekarskie, wyniosłe strażniczki lewego brzegu, będące częścią wzgórza Stróżnica (247 metrów n.p.m.). Samochodem podjedziemy niemal pod same Skałki i możemy zaparkować w okolicach malutkiego portu w Piekarach, naprzeciwko tynieckiego opactwa. Cel naszej podróży znajduje się na Obniżeniu Cholerzyńskim, tektonicznym obniżeniu terenu ukształtowanym z mioceńskich iłów, które natura starannie przykryła warstwami lessu. Skałki doskonale widać z murów opactwa w Tyńcu. Zawsze mnie intrygowały, ale przez kilkanaście wycieczek przywiązany byłem do eksploracji prawego brzegu Wisły.

i Autor: Materiały prasowe, zdjęcie z książki "Wyprawy niedalekie. Kraków i okolice. 55 niebanalnych pomysłów na jednodniowe wycieczki” wydawnictwo Znak

Trzy Skałki Piekarskie to Kamieniołom w Piekarach, Okrążek i Kozierówka. Kryją się tu dwa stanowiska archeologiczne, w których odnaleziono kości zwierząt i ślady obecności neandertalczyków z późnego plejstocenu, a także kilka jaskiń. Pierwsza to dawny kamieniołom – jego ściany od strony Wisły są jak wielki ekran, długie na 200 metrów i wysokie na 15 – w którym znajdziemy kwadratowe wejście do Kawerny w Piekarach. Wybudowana pod koniec XIX wieku na zlecenie rodziny Milieskich z pobliskiego pałacu, służyła jako spiżarnia, w której przechowywano żywność. Łatwo zajrzymy do środka, bo początek korytarza oświetla słońce. Aby zobaczyć dwie komory tej skalnej lodówki, potrzebna będzie latarka.

i Autor: Materiały prasowe, zdjęcie z książki „Wyprawy niedalekie. Kraków i okolice. 55 niebanalnych pomysłów na jednodniowe wycieczki” wyd. Znak

Pobliski, popularny wśród wspinaczy Okrążek wznosi się na 20 metrów, a jego 2 skalne cyple zdają się śmiało spoglądać w starorzecze Wisły, jakby chciały uchwycić jej nieśpieszny nurt. Południowe stoki to już zupełnie inna historia – pionowo odcięte skarpą tworzą dramatyczną scenerię i łukiem przechodzą w kamieniołom w Piekarach. U podnóża Okrążka znajdują się Jaskinie Wiślane, Wschodnia i Zachodnia. Wyjdźmy na skałę. Szukajcie mniej wydeptanych zakosów, bo ścieżka prosto w górę jest stroma. Z jej szczytu rozciąga się imponujący widok na opactwo oo. Benedyktynów, starorzecze Wisły, a w oddali widać Skawinę, często na tle Beskidów. Doskonałe miejsce na piknik.

Do ostatniej ze Skałek Piekarskich mamy 25 minut spaceru. Opadająca z 3 stron urwistymi skalnymi ścianami Kozierówka, zwana również Gołąbcem i Fudalową Skałą, intryguje. U jej podnóża zobaczymy Jaskinię na Gołąbcu, w której znaleziono ślady obecności neandertalczyka i narzędzia krzemienne. Na szczycie Kozierówki znajduje się duże, okrągłe zagłębienie, pozostałość po obronnym grodzisku w Piekarach, wzniesionym przez Konrada Mazowieckiego w 1246 roku. Z Kozierówki wędrujemy przez wzgórze Stróżnica do Okrążka, schodzimy w dół, a następnie wzdłuż brzegu Wisły; ciesząc oczy widokami, wracamy do punktu startu.

i Autor: Agnieszka Morawska