Odwiedź destynacje z wielkiego ekranu z aplikacją Skyscanner!

Według globalnej aplikacji podróżniczej Skyscanner, set-jetting, czyli trend podróżowania inspirowanego światem filmu, od lat zyskuje na popularności. Coraz więcej osób chce odwiedzać miejsca znane z wielkiego ekranu i przeżywać doświadczenia, które pozwalają im poczuć bliższą więź z historiami nagrodzonymi przez Akademię. Z danych Skyscanner wynika, że 29% respondentów* czerpie inspiracje do podróży z filmów oraz telewizji.

Podróżniczych inspiracji szukamy przede wszystkim w naszej codzienności. Od lat podróżujemy śladami ulubionych filmów czy seriali. Choć ten trend wciąż pozostaje silny, obserwujemy także rozwój nowego zjawiska. Jak wykazują dane naszego raportu Trendy w podróżach 2026, coraz chętnej decydujemy się także na podróże literackim szlakiem, czerpiąc ze stron ulubionych książek. Dla 24% ankietowanych* polskich podróżników to również książki stanowią źródło inspiracji do odkrywania odległych zakątków świata. – dodaje Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner.

Z dużego ekranu do podróżniczych doświadczeń

Jedna bitwa po drugiej (One Battle After Another, reż. Paul Thomas Anderson)

Film, rozgrywający się w wielu miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych (ceny biletów od 1 704 zł), ukazuje różnorodne oblicza kraju – od rozległych, otwartych przestrzeni po tętniące życiem miasta. To inspiracja dla poszukujących różnorodnych tras i autentycznych lokalnych doświadczeń.

Grzesznicy (Sinners, reż. Ryan Coogler)

Historia osadzona w południowych Stanach Zjednoczonych, zdjęcia do filmu zostały nakręcone w stanie Luizjana (ceny biletów od 2 765 zł). To idealny kierunek dla tych, którzy chcą odkrywać tradycje, kuchnię i krajobrazy, które wywarły ogromny wpływ na kulturę amerykańską.

Hamnet (reż. Chloé Zhao)

Literackie serce brytyjskiego Stratford-upon-Avon (ceny biletów od 138 zł) ożywa w tej historii, osadzonej i zrealizowanej w okolicznych wiejskich krajobrazach, zapraszając podróżnych do odkrywania sielskich pejzaży, zabytkowych domów oraz dziedzictwa kulturowego związanego z Williamem Szekspirem. To doskonały kierunek dla osób poszukujących podróży bogatych w kulturę i autentycznych doświadczeń.

Wartość sentymentalna (Sentimental Value, reż. Joachim Trier)

Osadzona w norweskiej scenerii (ceny biletów od 122 zł) opowieść przyciąga kameralnym nastrojem oraz surowym pięknem Skandynawii. Film kieruje uwagę widzów ku malowniczym krajobrazom, spokojnym miastom i wyjątkowej atmosferze Północy, zachęcając do odkrywania Norwegii poprzez jej naturę, architekturę i codzienność.

Frankenstein (reż. Guillermo del Toro)

Ta mroczna, pełna emocji historia przywołuje świat gotyckich pejzaży, monumentalnej architektury i miejsc naznaczonych tajemnicą. Film może inspirować do podróży śladami historycznych miast, zamków i surowych krajobrazów Europy, idealnych dla tych, którzy szukają wyjazdów z atmosferą i charakterem.

KPop Demon Hunters (reż. Maggie King, Chris Appelhans)

Energiczna opowieść zanurzona w estetyce koreańskiej popkultury kieruje uwagę widzów ku dynamicznym metropoliom, kolorowym dzielnicom i współczesnej kulturze Korei Południowej. To inspiracja do odkrywania miejsc, w których tradycja spotyka się z nowoczesnością – od tętniących życiem ulic Seulu (ceny biletów od 2 349 zł) po lokalne smaki, modę i muzyczne doświadczenia.

Podróże inspirowane kinem: gdy historie stają się kierunkami podróży

