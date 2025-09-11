Skyscanner i Sita Abellán, znana stylistka, prezentują przewodnik po modowych destynacjach „Runway Less Travelled”

Modowe wybory Polaków

Nowe badanie Skyscanner pokazuje, że Polacy coraz chętniej odkrywają mniej oczywiste modowe doświadczenia podczas podróży – od obserwowania lokalnego street style’u (67%), przez wizyty na targach odzieżowych (59%), po wyszukiwanie projektów lokalnych twórców (56%) i przeglądanie butików vintage (51%). Mimo to aż 46% ankietowanych wciąż kojarzy modę głównie z czterema światowymi stolicami – Londynem, Paryżem, Mediolanem i Nowym Jorkiem. Dlatego Sita i marka Skyscanner chcą zainspirować podróżnych, by spojrzeli szerzej i odkryli unikalne miejsca na modowej mapie świata.

Aż 74% ankietowanych wskazuje Europę jako największe źródło inspiracji – zarówno pod względem lokalnego stylu, jak i sceny kreatywnej czy unikalnych modowych doświadczeń. Mimo to, gdy pada pytanie o „stolice stylu”, wciąż najczęściej wymieniane są Paryż (46%), Mediolan (33%) i Nowy Jork (25%). Tymczasem prawdziwe modowe skarby często ukryte są z dala od utartych szlaków – i właśnie tam zabiera nas Sita Abellán. Znana z odważnej estetyki i nieszablonowego podejścia do mody, stylistka największych gwiazd, DJ-ka i modelka, odkrywa miejsca, w których można spotkać najlepiej ubranych ludzi na świecie i poczuć autentyczną energię rodzących się, lokalnych scen modowych.

„Runway Less Travelled” – modowa mapa świata według Sity Abellán i Skyscanner

Znana stylistka mody wskazała swoje ulubione miejsca na świecie, w których inspiracje modowe czekają na każdym kroku – a wśród nich znalazła się także Polska! Oto lista 5 alternatywnych stolic mody, które warto odwiedzić tej jesieni – wraz z podpowiedziami, jak dotrzeć tam taniej dzięki wyszukiwarce Skyscanner:

1. Kopenhaga, Dania

„Pojechałam do Kopenhagi na Fashion Week i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona – to było niesamowite doświadczenie! Wreszcie mogłam spotkać projektantów i marki, które od dawna podziwiam, takie jak Heliot Emil, Han Kjøbenhavn czy Saks Potts. Naprawdę – jeśli interesujesz się modą, musisz zobaczyć to na własne oczy.”

2. Marrakesz, Maroko

„Street style w Marrakeszu to prawdziwa uczta dla oczu – świadome i wyrafinowane połączenie intensywnych kolorów oraz lokalnych tkanin z nowoczesnym akcentem. Szczególnie fascynuje mnie sposób ubierania się mieszkańców pustynnych regionów w okolicach Marrakeszu, gdzie tradycja Berberów spotyka się z nomadyczną estetyką, doskonale dostosowaną do lokalnego klimatu. Niebieskie turbany, beżowe dżelaby, długie spódnice w ziemistych odcieniach i naturalne materiały tworzą stonowaną, a jednocześnie niezwykle wyrazistą estetykę, głęboko zakorzenioną w naturze.”

3. Tokio, Japonia

„Dzięki mojej pracy miałam szczęście odwiedzić Japonię kilkukrotnie i mogę szczerze powiedzieć, że to jedno z moich absolutnie ulubionych miejsc na świecie. Kocham tam dosłownie wszystko – szczególnie wyczucie stylu i dbałość o każdy, nawet najmniejszy detal. Najlepsze miejsca na zakupy to Harajuku i Shibuya, a moje ulubione sklepy to GR8 Tokyo, Dog, Faline Tokyo i Amore Vintage.”

4. Tbilisi, Gruzja

„To miasto oferuje wyjątkowe doświadczenie, łącząc tętniącą życiem scenę kulturalną z ekscytującą, undergroundową sceną muzyki elektronicznej – zwłaszcza w miejscach takich jak Bassiani. Wyróżnia się autentycznym, lokalnym stylem, który stawia na indywidualność i swobodę wyrażania siebie, w kontraście do bardziej ujednoliconych trendów obecnych w innych częściach świata.”

5. Kraków, Polska

„To jedno z miast, w których bawiłam się najlepiej, a jednocześnie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń. Jego wyjątkowa tożsamość – łącząca awangardową wrażliwość estetyczną z silnym naciskiem na zrównoważony rozwój – zdecydowanie wyróżnia go na tle innych europejskich metropolii. Styl w Krakowie jest swobodny, ale dopracowany – świetne połączenie komfortu, praktyczności i elegancji, czerpiące zarówno z nowoczesnych, jak i klasycznych inspiracji, a przy tym wyraźnie kształtowane przez klimat. Kilka lat temu moi przyjaciele z MISBHV zabrali mnie tam i byłam pod ogromnym wrażeniem lokalnej sceny artystycznej. MISBHV to jedna z moich ulubionych marek i jestem niezwykle dumna z tego, jak udało im się zdobyć międzynarodowe uznanie.”

Planuj z AI

Dzięki funkcji Planuj z AI w aplikacji Skyscanner podróżni mogą w zaledwie kilka chwil zaplanować wyjazd do mniej oczywistych, ale równie fascynujących stolic mody.

“Funkcja Planuj z AI naprawdę mnie zachwyca. Większość moich podróży jest związana z pracą, a ja zawsze szukam inspiracji, gdziekolwiek się znajduję. Nieustannie odkrywam nowych projektantów, wschodzące marki czy po prostu ubrania vintage, które „nie tak łatwo znaleźć. Właśnie dlatego tak często podróżuję – to najlepszy sposób, by w pełni poczuć atmosferę danego miejsca. Uwielbiam odwiedzać różne kraje, chłonąć lokalną kulturę i spędzać czas na poszukiwaniu nieodkrytych, sekretnych zakątków. Podoba mi się, że istnieje narzędzie, które pomaga mi znaleźć miejsca poszerzające moje kreatywne horyzonty” – mówi Sita Abellán, stylistka mody, DJ-ka i modelka.

Chcesz odwiedzić Kopenhagę, Marrakesz, Tbilisi lub inne modowe perełki polecane przez Sitę Abellán? Z funkcją Planuj z AI, dostępną wyłącznie w aplikacji Skyscanner, wystarczy wpisać dowolne hasło – na przykład „oryginalna moda” czy „street style” – a wyszukiwarka, wspierana technologią OpenAI ChatGPT, zaproponuje trzy najlepiej dopasowane kierunki. Rekomendacje uwzględniają ceny lotów oraz preferencje dotyczące wylotu, więc w kilka chwil otrzymasz gotowy, inspirujący plan podróży, który może zaprowadzić Cię w miejsca, o których wcześniej nawet nie słyszałeś.